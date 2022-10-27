哪些人該等BA.5疫苗？莊人祥：有什麼打什麼「我和羅一鈞都打BA.1」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）羅一鈞、莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

食品藥物管理署昨（26）日通過莫德納與BNT兩家的BA.5次世代疫苗緊急使用授權（EUA），指揮中心已經啟動莫德納BA.5疫苗叫貨，首批60萬劑預計11月上旬抵台，下旬可以開打。至於民眾要如何選擇BA.1和BA.5疫苗，指揮中心發言人莊人祥建議「有什麼疫苗就打什麼疫苗」，像他自己即便知道疫苗到貨期程，和羅一鈞都是近期打了BA.1疫苗。

國內目前使用的次世代疫苗為莫德納BA.1雙價疫苗，開放18歲以上民眾接種；不過目前社區主要流行病毒株為BA.5，食藥署昨天審查通過BNT與莫德納兩家的BA.5次世代疫苗緊急使用授權，適用於12歲以上青少年及成人之主動免疫接種，作為追加劑使用，在國內已專案核准的COVID-19疫苗之基礎接種或追加劑後，間隔至少3個月施打。

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▲BA.5次世代疫苗通過食藥署EUA。（圖／指揮中心提供）

國內今年和莫德納簽約採購2000萬劑疫苗，扣除已經到貨的疫苗，還有約700萬劑的額度，發言人莊人祥表示，指揮中心這邊已經聯絡莫德納，首批BA.5次世代疫苗60萬劑最快11月上旬到貨，經過檢驗封緘，11月下旬可以開打；至於BNT疫苗，如果國內次世代疫苗有不足情況，會另外談採購合約進貨。

至於BA.1和BA.5疫苗要如何選擇？會不會民眾因為等待BA.5出現緩打？莊人祥說，BA.1和BA.5都是有效的疫苗，看民眾自己評估風險，雖然流行的病毒是BA.5，但先打現有的BA.1疫苗，可以做預防有症狀的感染，如果要等BA.5到貨，又要耗時1個月左右。

莊人祥也分享經驗，即便他是比民眾更早知道何時會有BA.5的疫苗到貨，但他和醫療應變組副組長羅一鈞都已經打了BA.1雙價疫苗，建議有什麼疫苗就打什麼疫苗；如果因為確診時間，到符合接種疫苗時剛好出來BA.5，也一樣可以趕快接種。

莊人祥另提到，ACIP會議也將討論新冠疫苗提供方式，舉例來說，日本也是有核准BA.1與BA.5的兩款疫苗，但民眾到醫院接種才會知道自己打了什麼疫苗，和我國流感疫苗方式一樣無法選擇；另外一種就是現行開放民眾選擇。

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