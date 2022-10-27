BA.5次世代疫苗「11月下旬開打」　適用對象放寬至12歲以上

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

食品藥物管理署昨（26）日審查通過莫德納與BNT兩家的BA.5次世代疫苗緊急使用授權（EUA），指揮中心今日宣布，首批莫德納BA.5次世代疫苗60萬劑11月上旬可以抵台，經過檢驗封緘估計11月下旬可以開放接種。BA.5疫苗接種適用年齡為12歲以上，但實際接種對象如何開放，還要等待ACIP專家討論。

國內已開放莫德納BA.1雙價疫苗作為追加劑接種，適用對象為18歲以上，和前一劑間隔12周以上，目前到貨300萬劑，接種超過120萬劑。

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食藥署昨表示，經過專家會議整體評估，國內目前主要流行的病毒變異株為BA.4/5，在緊急公共衛生需求的考量下，同意依據藥事法核准 BioN-Tech BA.1及BA.4/5雙價疫苗與Moderna BA.4/5雙價疫苗之專案輸入，適用於12歲以上青少年及成人之主動免疫接種，作為追加劑使用，在國內已專案核准的COVID-19疫苗之基礎接種或追加劑後，間隔至少3個月施打。

發言人莊人祥表示，因為食藥署核准EUA，指揮中心這邊已經聯絡莫德納，首批BA.5次世代疫苗60萬劑最快11月上旬到貨，而今天下午ACIP會議正在召開，針對BA.5次世代疫苗如何接種，請專家給予建議。

和莫德納BA.1次世代疫苗不同，這次審查BA.5次世代疫苗直接放寬至12歲以上可接種。莊人祥表示，主要是這次廠商有提供12歲以上臨床試驗資料，但是否意味開放青少年接種次世代疫苗，他強調，還是要等ACIP專家建議結論。

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