楊鎮浯稱要拚「金廈大橋」　陸委會：事涉國安「已超越地方權責」

▲金門大橋將於10月30日正式通車。（圖／交通部）



記者蔡紹堅／台北報導

金門大橋將於30日開通，金門縣長楊鎮浯表示，金廈大橋是下一階段要推動的主題。對此，陸委會副主委、發言人邱垂正強調，政府並無推動金廈通橋的規劃與政策，此議題也超過了地方政府的權責，而且事涉國家安全，必須審慎評估。

▼金門縣長楊鎮浯。（圖／記者林名揚翻攝）



邱垂正在例行記者會上表示，金廈大橋涉及國防安全、兩岸關係發展，以及地緣政治等複雜敏感問題，衍生國家安全的整體風險，必須審慎面對。

邱垂正強調，此議題也超越了地方政府的權責，考量當前亞太以及兩岸情勢複雜敏感，為確保國家安全及整體利益，政府並無推動金廈通橋的整體規劃。

另外，連江縣立委陳雪生日前透露，小三通可能在春節期間恢復。對此，邱垂正說，恢復小三通的客運是政府的既定政策，相關的機關都持續進行各項準備，「重要節日啟動客運班船，是一個可能的做法。」

▼金廈小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）



不過，邱垂正也提到，「在正式啟動之前，我們現在還需要整體評估中國大陸疫情防控的措施，以及兩岸互動的最新情勢。」

邱垂正強調，小三通船舶往來需要取得雙方航管部門的許可，因此需要雙方相互配合、完成溝通之後，才能實際執行。

邱垂正還說，目前政府持續和金門、馬祖等相關人士溝通，在做好相關準備後，會適時恢復小三通的客運班船。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

