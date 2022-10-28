薛瑞元帶隊指揮中心夜奔陳時中競總　莊人祥：百日沒見了

記者黃翊婷／綜合報導

高端疫苗臨床試驗委託公司「丘以思」爆出中資疑慮，昨日（27日）晚間傳出指揮中心團隊由衛福部長薛瑞元帶隊，前往民進黨台北市長候選人陳時中的競選總部「密會」。不過，薛瑞元表示，只是下班和老朋友見面；指揮中心發言人莊人祥也提到，大家只是吃飯聚餐，「剛好百日沒見」。

▲薛瑞元與王必勝、莊人祥等人在27日晚間前往陳時中競選總部。（資料照／記者林敬旻攝）

根據《聯合新聞網》報導，陳時中競選總部27日直到深夜仍燈火通明，還傳出指揮中心團隊由衛福部長薛瑞元帶隊前往密會，人員包含指揮官王必勝、發言人莊人祥等等，對此，薛瑞元表示雙方只是見面互相慰勞，並沒有開會；莊人祥也提到，當晚只是和老長官一起吃飯聊天，「因為剛好有100天沒見了」，過程中並未談論公事。

不過，薛瑞元帶著指揮中心團隊前往陳時中競選總部一事，還是掀起部分藍營人士質疑，畢竟高端疫苗中資疑雲仍未解決，時機敏感，此舉難免會引起外界關注。

關於高端的爭議，王必勝27日曾在臉書PO文直指該議題是烏龍選舉操作，「有人還牽扯BNT復必泰，完全是不知所云，牛頭不對馬嘴」；他甚至在文末感嘆，「為何總是，急難中什麼都沒做的人，在對拚命為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打」。

王必勝也曾在26日的疫情記者會上說明過高端爭議，丘以思公司從2012年起在經濟部商業司登記都顯示為港商，沒有看到有中國籍申報資料或顯示有中資投資人，會函請公司說明最新股權結構。另外，無論股權結構如何都不影響食藥署強化藥品優良臨床試驗規範（GCP）審查，他也強調，二期臨床試驗與CGP是獨立項目，僅在有必要時進行GCP查驗，不會重啟臨床試驗。