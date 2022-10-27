Pencil翻成「便所」令人譏笑　他提國際城政策要加速推動雙語環境

▲▼新北市板橋議員參選人廖裕德提出雙語國際城政策，將聽與說擺在第一位（圖／競辦提供）

記者戴上容／新北報導

Pencil在網路瘋傳熱議變成「便所」、Yes竟翻譯成「夜市」等，在在顯示英語程度亟需加強，新北市議員參選人廖裕德委託基金會進行民調，有7成3板橋市民高度支持2030雙語政策。廖裕德認為，未來推動雙語國際城後，問題將會迎刃而解，他也強調未來進入議會後會替人民強力監督市府，加速推動雙語國際城。

中央政府推動2030雙語政策，培養接軌國際的雙語人才，從事雙語教育逾22年的廖裕德，今天以自身經驗提供學習要訣，他說，打造雙語國際城最重要的就是要增加市民聽與說的能力。

但，近來網路流傳不少英文創意文字或圖片，引起網友熱議，廖裕德特別解說這些創意內涵，其中有人「把「pencil」（鉛筆）翻譯成「便所」（廁所的台語）或是「yes」翻譯成「夜市」等等，讓人莞爾一笑，但如果是正式官方文件這樣呈現，會讓外國朋友們不知所云。

廖裕德也提出針對板橋區市民所做的民調來做佐證，結果顯示，高達7成以上受訪者不知道2030雙語政策，不過，即便如此，竟然還有高達73.8%的受訪者「支持推動新北雙語國際城」，廖裕德強調，板橋人對雙語教育的高支持度，值得令人高度讚賞。

廖裕德說，只要把英文依照學習的步驟，從最基礎方式，循序漸進，徹底學好，並營造一個「能說能寫」的英文環境，這些網路創意的相關問題，在未來推動雙語國際城後，將會逐漸融入生活當中，自然迎刃而解。

廖裕德強調，雙語政策全面實施後，雙語將成為青年及小孩未來在職場上謀生與求職的必備工具，新北市更應加速推動雙語國際城，對於青年和小孩都將有相當大的助益，這也是他未來進入市議會後，將強力監督市府加速推動的首要課題。他允諾，一定在四年內讓市民感受到英文大躍進的成績。