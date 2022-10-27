武陵農場獼猴傷人　農委會跨部會組「驅猴小組」





▲台灣獼猴又傳傷人事件，農委會將組跨部會「驅猴小組」。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台中武陵農場傳出有台灣獼猴攻擊遊客事件，導致遊客受傷。農委會主委陳吉仲今（27日）表示，林務局將與退輔會、內政部等國家公園與森林遊樂區相關主管單位，組成跨部會的「驅猴」小組，協助驅趕獼猴回到原本棲地，也會在密集出沒區設置提醒告示牌，避免遊客再受攻擊。

陳吉仲今天（27日）下午出席農委會產銷履歷達人頒獎典禮，針對媒體詢問武陵農場獼猴傷人事件，陳吉仲回應，將立即針對全國獼猴經常出沒的熱點，設置提醒告示牌，讓遊客或登山客提高警覺；林務局與主管國家公園的內政部，以及退輔會等相關單位，共組「驅猴」小組，協助驅趕獼猴回到棲地，避免誤傷事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲農委會主委陳吉仲針對武陵農場台灣獼猴傷人事件做出回應。（圖／記者楊惠琪攝）

針對獼猴頻傳傷人事件，陳吉仲說，期待人類跟獼猴間的相處，能盡快找到一個平衡點，未來會持續跟專家學者與相關單位討論，朝此方向規劃相關措施。

本月24日，一名林姓遊客抵達武陵山莊停車場，準備下車時，突然被台灣獼猴跳進車內攻擊，右手遭咬傷造成撕裂傷，自行至梨山衛生所縫合7針，東勢林管已派員聯繫表達關懷，並協助保險理賠相關事宜。