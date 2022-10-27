　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地下室冰箱發現屍體！警逮捕3家人　姊夫坦承「自製武器」殺人

地下室冰箱發現屍體！警逮捕3家人　姊夫坦承「自製武器」殺人。（圖／翻攝自Williamson County Sheriff`s Office）

▲警在冰箱找到屍體，逮捕姊夫到案。（圖／翻攝自Williamson County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州警方接獲民眾報案，前往一棟民宅調查，結果在地下室冰箱中發現用塑膠袋包裹的屍體，後來證實死者為男子尚恩(Sean Carr)，並將其3名家人逮捕。

事件23日發生在田納西州費爾維尤市(Fairview)，警方接獲民眾報案，對方目睹一起謀殺案，立即前往現場，在地下室冰箱發現男子尚恩的遺體。死者姊夫麥可(Michael Lee)被捕後坦承，他把一顆球塞進襪子中，使用這個自製武器把尚恩殺死，犯案後為了保護家人，才會把屍體藏在冰箱中。

麥可的妻子安潔琳(Angeline Lee)則告訴警方，她一直覺得尚恩很不尊重她，事發當天晚上，丈夫突然告訴她已經把尚恩殺死，事後回想她當初應該報警，如今覺得很後悔。

目前麥可被警方指控刑事殺人罪，妻子安潔琳與兒子丹尼斯(Dennis Lee)因為被視為共犯也被逮捕，由於案件正在調查中，警方暫不對外透露進一步案情，3人將於下月3日出庭。鄰居表示，這戶人家居住在當地已經2年，平常是樂於助人的好鄰居，沒想到寧靜社區竟然會發生血案。

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
快訊／龍象挑戰賽　雙方28人名單出爐
愛妻便當熱賣月賺7萬！　她被逮哭求：想送最後一份給丈夫
蔡英文18歲學生照曝光！　青春稚嫩都沒變
《天才衝衝衝》換主持人？　2位啦啦隊女神加入
曾寶儀主持完金鐘「吐一大遺憾」　沒機會在台上謝謝她
快訊／夫妻入住摩鐵未退房　房務開門驚見2人失去意識
20位長腿短褲妹來了！　蔣萬安首次街講場面太火辣
Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女兒爆料已故爸是連環殺手　「30年內狂殺70名女」還強迫她埋屍

空中死亡自拍！溜索突然斷裂　男意外拍下「最後畫面」15秒片瘋傳

2男到校接5歲女兒！意外發現「她有2個爸」　媽爆哭認超綠真相

門口貼「內有惡犬」警告　送貨男慘被2狗圍攻陳屍民宅草坪

遛狗被巨大黑熊從背後撲倒　68歲女揮拳「狂揍熊鼻15秒」逃死

突然拍片透露「想回家」　19歲女離奇失蹤9天TikTok詭異內容曝光

日本80歲阿公駕滑翔機墜毀深山！救援一度停擺　機上2人卡殘骸慘死

加速統一！路透：中共軍委「新組合」　對侵台計畫凝聚力更高

地下室冰箱發現屍體！警逮捕3家人　姊夫坦承「自製武器」殺人

歐洲核武庫提前升級！美官員透露「新型戰術核」12月抵達歐洲

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

日本80歲阿公駕滑翔機墜毀深山！救援一度停擺　機上2人卡殘骸慘死

加速統一！路透：中共軍委「新組合」　對侵台計畫凝聚力更高

地下室冰箱發現屍體！警逮捕3家人　姊夫坦承「自製武器」殺人

歐洲核武庫提前升級！美官員透露「新型戰術核」12月抵達歐洲

入冬注意！RSV、新冠、流感恐齊爆　可能同時感染1種以上病毒

6歲男童洗澡慘遭性騷！色老伯醉後「潛水襲鳥」　被逮辯：喝醉了

AZ疫苗引發罕見血栓　新研究證實「風險比輝瑞高30%」

日本梅毒患者暴增！10個月破1萬例　專家急籲年輕人：別約砲

CIA主任訪問基輔　紐時卻曝內幕「秘密反攻」讓美烏緊張

女兒爆料已故爸是連環殺手　「30年內狂殺70名女」還強迫她埋屍

日本80歲阿公駕滑翔機墜毀深山！救援一度停擺　機上2人卡殘骸慘死

安南獅子會捐贈住宅用火災警報器　鼓勵民眾買一送一

批衛福部護航高端「無限期」補考　國民黨團酸「難道害怕影響選情？」

明年起18歲算成年！　投資外匯、買酒不受限

一開門跟哈士奇對看！　熱心住戶陪搭電梯「一樓一樓找家」

DRX中路世界賽表現亮眼　Zeka：目前發揮80%狀態、打敗Chovy需到100%

嘉義林管處推蕨類植物展　徵稿求「園區最神的巨木」

龍象挑戰賽28人名單出爐　味全龍選擇霸曼捨伍鐸

加速統一！路透：中共軍委「新組合」　對侵台計畫凝聚力更高

復刻高雄傳說陳財佑！「抓漏發財車」街上跑　駕駛竟是這大咖

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

台裔公務員在美被捕！最重恐判20年

嫩妻躺床睡突然下面爆血！醫驚：老公害的

布林肯：中國已決定對台灣加強施壓

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

教宗方濟各勸誡神父修女「別看色情片」

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

小偷翻柵欄「蛋被刺穿」！　救命根畫面曝

傳普丁「乾女兒」緊急逃出俄羅斯

美專家：習近平連任反而暴露弱點

特斯拉股價崩跌　馬斯克身家一年蒸發1100億美元

女爆料爸是連環殺手　狂殺70女還強迫她埋屍

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

更多熱門

相關新聞

歐核武庫提前升級！美官員：戰術核12月抵歐

歐核武庫提前升級！美官員：戰術核12月抵歐

俄羅斯總統普丁先前曾威脅動用核武，導致緊張情勢升溫，北約也曾警告成員國，普丁恐將透過在俄烏邊境核試，展現他願意動用大規模毀滅性武器；在此之際，俄軍展開年度戰略核武部隊演習。知情人士披露，美軍升級版B-61的12型戰術核彈頭原定明年初計抵達歐洲，不過現在已底定將提早至今年12月。

入冬注意！RSV、新冠、流感恐齊爆

入冬注意！RSV、新冠、流感恐齊爆

女爆料爸是連環殺手　狂殺70女還強迫她埋屍

女爆料爸是連環殺手　狂殺70女還強迫她埋屍

門口警告內有惡犬　送貨男被2狗圍攻咬死

門口警告內有惡犬　送貨男被2狗圍攻咬死

川普暗示美國擁最新核武　普丁也沒聽過

川普暗示美國擁最新核武　普丁也沒聽過

關鍵字：

冰箱Sean Carr命案Michael Lee田納西州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

白家綺KTV突遭襲胸！

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

即／新北某國中男墜樓亡　師生嚴重驚嚇

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

母女斷魂軍卡「錯在1關鍵」　他嘆：機車族被洗腦了

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面