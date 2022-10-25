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突然拍片透露「想回家」　19歲女離奇失蹤9天TikTok詭異內容曝光

突然拍片透露「想回家」　19歲女離奇失蹤9天TikTok詭異內容曝光。（圖／翻攝自Twitter）

▲警方展開大規模行動，仍在尋找失蹤女子。（圖／翻攝自Queensland Police）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭19歲女子萊特芬格(Tea Wright-Finger)獨自開車旅行後失蹤長達9天，隨著失蹤時間愈來愈長，親友對於她是否仍然存活的希望也愈來愈渺茫。如今傳出，她在失蹤前曾在TikTok拍攝影片，內容透露覺得自己狀態不好，很想趕快回家，詭異內容引發外界揣測。

萊特芬格最後一次被朋友看到，是本月16日在距離湯斯維爾市(Townsville)約498公里的里奇蒙鎮(Richmond)，她下了朋友的車後，坐上自己所擁有的藍色四驅車離開，人便從此失去音訊。

突然拍片透露「想回家」　19歲女離奇失蹤9天TikTok詭異內容曝光。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子失蹤前最後影片內容引發外界好奇。（圖／翻攝自TikTok）

警方接到報案後，展開跨越數百公里的陸空大範圍搜尋，然而卻都找不到萊特芬格蹤影，其手機18日上午9時30分曾經在弗林德斯河(Flinders River)短暫開機，然而警方前往該處搜尋，仍然一無所獲。

就在親友愈來愈絕望時，網路上近來流傳萊特芬格2周前在TikTok上拍攝的最後影片，她在影片中表示，「我感覺沒有很好，我想回家」，詭異內容如今引發外界好奇，不曉得是否與她的失蹤案有關聯。目前搜尋行動仍在進行中，警方呼籲民眾若是有相關訊息都歡迎提供，希望能盡快找到女子。

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