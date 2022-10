突然拍片透露「想回家」　19歲女離奇失蹤9天TikTok詭異內容曝光

▲警方展開大規模行動,仍在尋找失蹤女子。(圖/翻攝自Queensland Police)

記者李振慧/綜合報導

澳洲昆士蘭19歲女子萊特芬格(Tea Wright-Finger)獨自開車旅行後失蹤長達9天,隨著失蹤時間愈來愈長,親友對於她是否仍然存活的希望也愈來愈渺茫。如今傳出,她在失蹤前曾在TikTok拍攝影片,內容透露覺得自己狀態不好,很想趕快回家,詭異內容引發外界揣測。

萊特芬格最後一次被朋友看到,是本月16日在距離湯斯維爾市(Townsville)約498公里的里奇蒙鎮(Richmond),她下了朋友的車後,坐上自己所擁有的藍色四驅車離開,人便從此失去音訊。

▲女子失蹤前最後影片內容引發外界好奇。(圖/翻攝自TikTok)

警方接到報案後,展開跨越數百公里的陸空大範圍搜尋,然而卻都找不到萊特芬格蹤影,其手機18日上午9時30分曾經在弗林德斯河(Flinders River)短暫開機,然而警方前往該處搜尋,仍然一無所獲。

就在親友愈來愈絕望時,網路上近來流傳萊特芬格2周前在TikTok上拍攝的最後影片,她在影片中表示,「我感覺沒有很好,我想回家」,詭異內容如今引發外界好奇,不曉得是否與她的失蹤案有關聯。目前搜尋行動仍在進行中,警方呼籲民眾若是有相關訊息都歡迎提供,希望能盡快找到女子。

Fears are growing for a missing teenager who was last seen five hours west of Townsville more than a week ago. Tea Wright-Finger's mother is waiting anxiously in Bundaberg as police step up a land and air search for her daughter. https://t.co/kDhhmxW7P8 @sarahcawte #7NEWS pic.twitter.com/mjxw80gGs8