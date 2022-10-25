遛狗被巨大黑熊從背後撲倒　68歲女揮拳「狂揍熊鼻15秒」逃死

▲女出拳揍熊鼻成功逃死。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓州發生野熊攻擊事件，一名68歲女子在家附近遛狗時，一頭黑熊突然衝向背後，她被撞倒後慘遭凶猛攻擊，情急之下她出拳狂揍黑熊的鼻子，成功把熊嚇跑，因為頭部和腹股溝處受傷送醫。

這名女子22日上午6時30分左右，和寵物狗在喀斯開山脈(Cascade Range) 萊文沃思鎮(Leavenworth)的Alpine村附近散步時，突然遭到野生黑熊撞倒在地，導致她第一時間無法反擊，為了求生，她把身體轉向黑熊後立即出拳攻打熊鼻，才成功把熊嚇退，整個過程約10至15秒。

Please be advised, we are asking the public to avoid the area of Enchantment Park Way off of Commercial Street in Leavenworth due to a recent bear attack. A female was attacked within the last hour. Fish & Wildlife is being called in to assist and for further guidance. pic.twitter.com/OS0g7Mp8fe — Chelan Sheriff (@chelansheriff) October 22, 2022

奇蘭郡(Chelan County)治安官與華盛頓州魚類野生動物部門趕到時，黑熊已經不見人影。野生動物專家Rich Beausoleil表示，由於女子是從背後被熊攻擊，所以她無法在事發前拍手，或揮手讓自己看起來更大等方式嚇熊，「如果熊已經把你撲倒，唯一的逃脫方式就是戰鬥」，幸好女子揮拳成功擊退野熊。

官員表示，他們當天下午已找到這頭黑熊並且擊斃，「公共安全是我們的首要任務，我們別無選擇只能殺死這隻好鬥的動物」，後來還找到2頭約9個月大的小熊，目前已帶回收容中心照顧。