遛狗被巨大黑熊從背後撲倒　68歲女揮拳「狂揍熊鼻15秒」逃死

▲女出拳揍熊鼻成功逃死。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國華盛頓州發生野熊攻擊事件,一名68歲女子在家附近遛狗時,一頭黑熊突然衝向背後,她被撞倒後慘遭凶猛攻擊,情急之下她出拳狂揍黑熊的鼻子,成功把熊嚇跑,因為頭部和腹股溝處受傷送醫。

這名女子22日上午6時30分左右,和寵物狗在喀斯開山脈(Cascade Range) 萊文沃思鎮(Leavenworth)的Alpine村附近散步時,突然遭到野生黑熊撞倒在地,導致她第一時間無法反擊,為了求生,她把身體轉向黑熊後立即出拳攻打熊鼻,才成功把熊嚇退,整個過程約10至15秒。

Please be advised, we are asking the public to avoid the area of Enchantment Park Way off of Commercial Street in Leavenworth due to a recent bear attack. A female was attacked within the last hour. Fish & Wildlife is being called in to assist and for further guidance. pic.twitter.com/OS0g7Mp8fe