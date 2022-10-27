歐洲核武庫提前升級！美官員透露「新型戰術核」12月抵達歐洲

▲俄羅斯展開入侵烏克蘭以來首次年度核武軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁先前曾威脅動用核武，導致緊張情勢升溫，北約也曾警告成員國，普丁恐將透過在俄烏邊境核試，展現他願意動用大規模毀滅性武器；在此之際，俄軍展開年度戰略核武部隊演習。知情人士披露，美軍升級版B-61的12型戰術核彈頭原定明年初計抵達歐洲，不過現在已底定將提早至今年12月。

根據美媒《政客》（POLITICO），有2名知情人士與一份美國外交電報稱，美國官員今年10月在一場比利時布魯塞爾的閉門會議上告知北約同盟國，表示內建慣性導航系統、透過升級來提升精確度的B61-12主力核彈頭原定明年春季抵達歐洲，不過現在已經計劃將於今年12月抵達，此舉在於為歐洲多個武器儲存設施替換舊的武器，以備供美國或其盟國的轟炸機與戰鬥機使用。

儘管美國國防部官員聲稱，升級在確保武器庫存的現代化和安全性上是其必要措施，且美國B61核武器的現代化工作已經進行多年，不過當B61-12型核彈頭將提早於12月抵達的消息被宣布後，一些長期觀察人士對於日期的提早感到意外，他們擔心美國此舉恐怕將近一步加劇歐洲本來就岌岌可危的局勢。

在布魯塞爾閉門會議上宣布這一消息後，北約展開了代號「堅定正午」（Steadfast Noon）的年度例行核嚇阻演習，為期兩周的演習將持續至30日才結束，約有70架軍機參與。

報導指出，B61是一種核彈頭，最早被研發於1960年代初，最初曾在美國內華達州的地下核試驗中進行測試，數十年以來人類研發了10幾個版本，不過其中大多數已經退役，目前由美國能源部負責管理價值100億美元的B61-12型核彈頭壽命延長計畫，旨在取代早期研發的幾個版本，其中包括存放在德國、義大利、比利時、荷蘭、土耳其空軍基地的100枚彈頭。