私密音檔曝　川普暗示「美國擁最新核武系統」！連普丁也沒聽過

記者張寧倢／編譯

揭發水門案的《華盛頓郵報》資深記者伍德華（Bob Woodward）25日出版一本收錄20段採訪音檔的有聲書。美國CNN當天播出其中一段錄音，時任美國總統川普向伍德華吹噓道，「我建立了這國家從未有人擁有過的武器系統」、「我們有普丁和習近平從未聽說過的東西」。暗示他本人促進了美國新的核武發展。

▲美國前總統川普宣稱自己建立了各方聞所未聞的新武器。（圖／路透）

根據《衛報》報導，伍德華過去出版了3本與川普總統任內相關的暢銷書，而最近又出版了採訪有聲書《川普錄音帶》（The Trump Tapes），其中一段單獨訪談的錄音中，當時仍是總統的川普吹噓自己建立了美國前所未見、聞所未聞的武器系統，甚至連普丁和習近平也沒聽說過。一名美國官員後來向伍德華透露，川普說的「是真的」。

此前，美國聯邦調查局（FBI）於8月前往川普位於佛州的住處「海湖莊園」（Mar-a-Lago）搜查，就發現了包含核武器政策在內等機密文件。儘管川普否認有不當行為，但這已不是川普唯一遊走在法律邊緣的事例，包含1月6日川普支持者發起的國會襲擊事件、試圖推翻2020年大選、川普集團的事業，以及一名作家宣稱川普性侵她等。

據《華郵》報導，川普正準備任命高級競選幕僚，可能再次出馬選總統。CNN在當天節目中也播出另一段錄音檔，川普在2020年時被伍德華問到新冠疫情是否是他人生最大的一次領導力挑戰，川普聞言斷然回答「不」（No）。伍德華評論，這聲拒絕像是川普不想談論這個話題，「他是在推卸自己的責任。」

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