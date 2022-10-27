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社會 社會焦點 保障人權

賣場安管機房硬上實習生！沙拉脫洗下體　自認貼心：有鋪紙板

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲賣場安管性侵17歲女實習生，二審遭重判13年半。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名在賣場擔任安管的張姓男子愛慕17歲女實習生，因不滿臉書遭封鎖，竟持刀脅迫性侵、拍裸照得逞，事後用沙拉脫清洗少女下體試圖滅證。審理時他辯稱跟前妻吵架不理智，才衝動犯案，性侵過程中也有尊重少女意見，準備紙板要鋪地，二審法官痛批張男思考方式、價值觀令人難以苟同，難認有悔過之意，依以強暴方法使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪判處13年6月，可上訴。

判決指出，擔任賣場安管的張男對17歲少女小庭（化名）有愛慕之意，於今年1月13日主動上前搭話，之後頻繁用臉書傳訊想跟小庭聊天，但小庭不堪其擾，同月23日決定封鎖拒絕聯絡，張男發現自己遭封鎖，竟惱羞成怒決定報仇，

張男擬定好計畫後，於26日中午12時許，持水果刀在賣場地下1樓埋伏，見小庭獨自出現，立即向前抓住她頭髮，拖往安全逃生門樓梯間，過程中持刀恫嚇「跟我走，配合我，不然我就殺了你」，拖到機房內再將門反鎖。

接著張男拿刀質問為何小庭為何封鎖他，再用膝蓋猛踹腹部，又強迫小庭將衣服脫掉「不然我就殺了你」，小庭堅決不從，見刀子朝她揮來，小庭伸出左手抵擋，造成第二指遭割破，最終小庭害怕有生命危險，只得服從。

張男拍下全裸的小庭後，恐嚇她不得報警，接著以舌頭由下體舔至臉部，最終性侵得逞，小庭脫困後趕緊叫同事報警，之後檢警將其拘提到案，並依妨害性自主起訴。

一審張男辯稱當時與前妻吵架所以不理智，為了博取前妻關注才犯案，二審又改口坦承犯行，稱很後悔犯罪，想跟小庭道歉、和解，但法官勘驗他與前妻的對話紀錄，犯案前張男曾稱「今天有人惹我了，我嚥不下這口氣，要給他顏色瞧瞧」，甚至不聽前妻勸退，「也不一定會有事，我會威脅不要報警」、「應該不會坐牢啦」；犯案後張男還自信說「沒殺人啦，最多關十幾年」，且審理時自承犯案過程中有尊重小庭的意見，像是原本有準備紙板要鋪地板。

法官認為，張男不僅以與前妻間關係不佳等為由推卸責任，又稱性侵時有尊重被害者意思，可見被告思考方式、價值觀令人難以苟同，難認被告確實有悔過之意，最終判刑13年半，全案仍可上訴。

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