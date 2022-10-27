恐怖「電鍋燙髮」害婦燒傷、耳朵缺角　做夢驚喊：會燙！快跑

▲婦人頭皮灼傷，頭皮紅通通一片超驚悚。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名江姓婦人到美容院燙髮，越南籍潘姓女設計師搬出「家用電鍋」替她燙髮，還保證燙完很漂亮，沒想到造成江婦頭皮三度燙傷、耳朵缺角，連做夢都還喊燙。橋頭地院一審依過失重傷害罪判潘女7月徒刑；二審高雄高分院則改判6月，得易科罰金。

這起事件發生在2021年年初，江姓婦人過年前到茄萣區某家美髮院燙髮，潘姓女設計師推薦時下最新的「電鍋燙」，還說燙完很漂亮，設計師用髮捲在她頭上上捲子後，真的就用家用電鍋替她燙髮。

▲越南籍設計師搬出「家用電鍋」替婦人燙髮，害婦人頭皮灼傷。（圖／ETtoday資料照）

開始燙10分鐘後，江婦向設計師反應很燙，設計師便拿毛巾給她圍脖子，沒想到管子爆開冒出熱水和蒸氣，江婦直呼左臉很痛，耳朵、左頭皮都麻了，但設計師不管江婦尖叫，還要她忍耐10分鐘並說：「姊姊，你這個都有捲度了耶！再等10分鐘好了！」

江婦表示，頭皮當下看起來紅紅的，設計師也認為沒有很嚴重，當天回家她先到診所看診，醫師提醒她可能會感染蜂窩性組織炎，嚴重可能致腦膜炎，沒想到隔天眼睛就腫起來，「我在醫院都打嗎啡、吃嗎啡，清創很多次，從過年前發生到現在，都還需要回診治療」。江婦脫下帽子露出紅通通的頭皮，她說，醫師告知她，如果3個月後再長不出來，恐怕就得植皮。

▲婦人頭皮三度灼傷、耳朵缺角，晚上睡覺還會驚醒。（圖／ETtoday資料照）

江婦說，事發後她也有去看精神科，吃安眠藥、鎮定藥物，藥劑必須很強否則無法入睡，老公還跟她說，她睡著做夢還會喊：「會燙！快跑！」而設計師的先生表示，「電鍋燙」是太太在越南學的，之前燙過的客人都沒有問題。

事後江婦向潘女求償106萬，包括精神補助、就醫費用和植髮費用等。橋頭地檢署偵結後，依過失重傷害罪起訴潘女。橋頭地方法院一審依過失重傷害罪，判潘女7月徒刑。可上訴。

▲設計師的先生當時表示，之前燙過的客人都沒有問題。（圖／ETtoday資料照）

潘女上訴後，高雄高分院認為江婦因燙傷產生禿頭、耳廓畸形，不過可以適當造型遮蔽，對身體健康不致重大影響；且江婦未領有重大傷病卡，不符重傷害構成要件，改依過失傷害罪判6月確定，得易科罰金18萬元。