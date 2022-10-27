　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖「電鍋燙髮」害婦燒傷、耳朵缺角　做夢驚喊：會燙！快跑

▲▼高雄電鍋燙髮。（圖／記者吳世龍攝）

▲婦人頭皮灼傷，頭皮紅通通一片超驚悚。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名江姓婦人到美容院燙髮，越南籍潘姓女設計師搬出「家用電鍋」替她燙髮，還保證燙完很漂亮，沒想到造成江婦頭皮三度燙傷、耳朵缺角，連做夢都還喊燙。橋頭地院一審依過失重傷害罪判潘女7月徒刑；二審高雄高分院則改判6月，得易科罰金。

這起事件發生在2021年年初，江姓婦人過年前到茄萣區某家美髮院燙髮，潘姓女設計師推薦時下最新的「電鍋燙」，還說燙完很漂亮，設計師用髮捲在她頭上上捲子後，真的就用家用電鍋替她燙髮。

▲▼高雄電鍋燙髮。（圖／記者吳世龍攝）

▲越南籍設計師搬出「家用電鍋」替婦人燙髮，害婦人頭皮灼傷。（圖／ETtoday資料照）

開始燙10分鐘後，江婦向設計師反應很燙，設計師便拿毛巾給她圍脖子，沒想到管子爆開冒出熱水和蒸氣，江婦直呼左臉很痛，耳朵、左頭皮都麻了，但設計師不管江婦尖叫，還要她忍耐10分鐘並說：「姊姊，你這個都有捲度了耶！再等10分鐘好了！」

江婦表示，頭皮當下看起來紅紅的，設計師也認為沒有很嚴重，當天回家她先到診所看診，醫師提醒她可能會感染蜂窩性組織炎，嚴重可能致腦膜炎，沒想到隔天眼睛就腫起來，「我在醫院都打嗎啡、吃嗎啡，清創很多次，從過年前發生到現在，都還需要回診治療」。江婦脫下帽子露出紅通通的頭皮，她說，醫師告知她，如果3個月後再長不出來，恐怕就得植皮。

▲▼高雄電鍋燙髮。（圖／記者吳世龍攝）

▲婦人頭皮三度灼傷、耳朵缺角，晚上睡覺還會驚醒。（圖／ETtoday資料照）

江婦說，事發後她也有去看精神科，吃安眠藥、鎮定藥物，藥劑必須很強否則無法入睡，老公還跟她說，她睡著做夢還會喊：「會燙！快跑！」而設計師的先生表示，「電鍋燙」是太太在越南學的，之前燙過的客人都沒有問題。

事後江婦向潘女求償106萬，包括精神補助、就醫費用和植髮費用等。橋頭地檢署偵結後，依過失重傷害罪起訴潘女。橋頭地方法院一審依過失重傷害罪，判潘女7月徒刑。可上訴。

▲▼高雄電鍋燙髮。（圖／記者吳世龍攝）

▲設計師的先生當時表示，之前燙過的客人都沒有問題。（圖／ETtoday資料照）

潘女上訴後，高雄高分院認為江婦因燙傷產生禿頭、耳廓畸形，不過可以適當造型遮蔽，對身體健康不致重大影響；且江婦未領有重大傷病卡，不符重傷害構成要件，改依過失傷害罪判6月確定，得易科罰金18萬元。

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
不只限次世代！開放18~49歲「第4劑可選單價疫苗」
星宇全艙等「機上Wi-Fi免費」！　明起買機票全打9折
快訊／國巨斥資214億　收購法商施耐德感測事業部
國發會投資34家虧損　這間公司最慘虧8億！　主委：我們被騙了
快訊／本土+35640、死亡+84　20多歲女發病4天亡
彰化夜市爌肉飯歇業！老闆夫妻倆認「該休息了」出面致謝
滿額送來回機票　大戶一口氣刷3000萬元
20歲淡江女大生喝掛狂吐…急call救護車到女宿！恐遭懲處
快訊／新莊某國中墜樓！　4樓墜下死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林東勢鄉再傳每票千元現金賄選　1樁腳遭羈押禁見

勾搭人夫「想做危險的事」　疫情期間2個月8次上摩鐵...小三慘了

想和年薪2百萬的經理離婚！人妻窩保全懷裡：心裡和生理都很舒服

曾遭馬國女大生命案兇嫌騷擾！網美發千字文批虛偽：不意外會殺人

撒大把千元鈔票製造混亂　毒蟲出怪招騙不了警員...秒被逮捕

甫獲32屆醫療奉獻獎　偏鄉護理師賴慧珊又救人一命

台中桶屍現場留「折放整齊」棉被　高大成：兇手當初恐想焚屍

20歲淡江女大生喝掛狂吐…深夜急call救護車到女宿！恐遭懲處

休旅車錯過交流道「螃蟹切」　大貨車猛撞...原地轉360度影片曝

「就是想要這些書」他受監護治療完畢又行竊　法官判免刑

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

雲林東勢鄉再傳每票千元現金賄選　1樁腳遭羈押禁見

勾搭人夫「想做危險的事」　疫情期間2個月8次上摩鐵...小三慘了

想和年薪2百萬的經理離婚！人妻窩保全懷裡：心裡和生理都很舒服

曾遭馬國女大生命案兇嫌騷擾！網美發千字文批虛偽：不意外會殺人

撒大把千元鈔票製造混亂　毒蟲出怪招騙不了警員...秒被逮捕

甫獲32屆醫療奉獻獎　偏鄉護理師賴慧珊又救人一命

台中桶屍現場留「折放整齊」棉被　高大成：兇手當初恐想焚屍

20歲淡江女大生喝掛狂吐…深夜急call救護車到女宿！恐遭懲處

休旅車錯過交流道「螃蟹切」　大貨車猛撞...原地轉360度影片曝

「就是想要這些書」他受監護治療完畢又行竊　法官判免刑

專家下周討論「確診隔離改5天」　莊人祥：有可能在投票日前實施

倒數30天！陳時中衝刺選票　競總拋「12任務」尋求謠言終結者

雲林東勢鄉再傳每票千元現金賄選　1樁腳遭羈押禁見

愛上女友閨蜜悔婚　渣男再拋棄老母求饒：請大家放過一馬

不只限次世代！指揮中心開放18~49歲青壯年「第4劑可選單價疫苗」

勾搭人夫「想做危險的事」　疫情期間2個月8次上摩鐵...小三慘了

星宇航空全艙等「機上Wi-Fi免費用」　明起買機票全打9折

里拉德小腿拉傷提前退場　拓荒者連勝之路遭熱火中斷

台灣港務公司於後疫情時代辦理雙重疫苗接種站　保護港區從業人員

黃偉晉化身《咒術迴戰》兩面宿儺！　「驚人結實腹肌炸出」神還原

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

社會熱門新聞

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

即／新北某國中男墜樓亡　師生嚴重驚嚇

奧客帶食材煮小火鍋　還留負評：肉送太少

國3南新竹寶山段持續封閉！現場慘況曝光

神岡桶屍案／女租客是酒店妹　冷靜問訊警方也訝異

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

網美「逃出柬埔寨」返台拍AV　推特被停了！連小帳也被鎖

情侶被迷昏女方遭性侵　判刑定讞

台中桶屍水泥封2年　女租客列關係人

男交通錐狂砸女友！竟因這理由

中壢連2起搶快釀禍！騎士左轉遭撞翻3圈

更多熱門

相關新聞

高雄2指標案逆勢翻紅　華王大飯店改建案2周賣近百戶

高雄2指標案逆勢翻紅　華王大飯店改建案2周賣近百戶

今年高雄新案房市冷清，不過進入下半年似乎有起死回生的跡象，近期更陸續有建案傳出捷報，例如位於鳳山的「藏美東京都」7月迄今銷售逾150戶，而鹽埕區預售案「港灣1號院」近2周更是成交近百戶，成為近期高雄房市的亮點。

老夫妻30年4樓老公寓　換居社宅首例

老夫妻30年4樓老公寓　換居社宅首例

即／高雄2機車互撞　短褲妹送醫亡

即／高雄2機車互撞　短褲妹送醫亡

即/高雄兩機車互撞短褲妹無呼吸心跳

即/高雄兩機車互撞短褲妹無呼吸心跳

不是鼓山！　高雄預售案均價最貴區靠1案登頂

不是鼓山！　高雄預售案均價最貴區靠1案登頂

關鍵字：

高雄電鍋燙燙傷過失傷害

讀者迴響

熱門新聞

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

白家綺KTV突遭襲胸！

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

母女斷魂軍卡「錯在1關鍵」　他嘆：機車族被洗腦了

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面