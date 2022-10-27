他卡到陰罵1句！4個月後惡鬼持「黑令旗」索命：讓你全家死光

▲原PO先前被惡鬼纏身。（示意圖／視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人有靈異體質，可以感覺到另一個世界的靈體。一名網友表示，自己的體質很容易招陰，先前就感覺到有惡鬼纏上自己，但他那時候只是怒罵一句，對方就消失了。孰料4個月後，對方竟請到「黑令旗」來向他們全家索命，後續他向觀世音菩薩才終於得救。

原PO在臉書「靈異公社」發文表示，他的體質從小就很容易招陰，經常遇到詭異的事情，某次他剛失戀，經常夢到一個中年男子，持續了2個半月，他才驚覺自己卡到陰了，但當下沒有放在心上。某天他想靠著線上遊戲轉移失戀的悲傷時，又感覺到那名中年男子靠近自己，他氣得大罵髒話，還說「你若是這麼厲害，就出來給我看看」。

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▲原PO大罵惡鬼。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

原PO表示，發洩完之後就感覺不到惡鬼了，也到了各大宮廟祭改，且準備了許多護身符，「確實，祂好像就此離開了，因為我從此之後再沒感覺到祂過，也不再做那個夢了」。之後過了3、4個月，他和新女友同居，某天睡覺時卻突然聽到隔壁的電視開得很大聲，某個像是俠客的笑聲不斷重複，正當他想起床去找鄰居理論，「就在這個瞬間我發麻了，同時發覺我被壓了，我不能動彈，而且我意識到聲音來源好像有點近」。

▲原PO睡覺時突被惡鬼索命。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

下秒原PO聽到那名惡鬼的聲音，說「你不是想要看我嗎？我來找你了啊，哈哈哈哈哈」，他當場石化，表示從沒遇過這種狀況，孰料下秒對方又說，「你放心啦，我一定要讓你全家死光，我已經下去請到黑令旗了，也知道你全家的生辰八字，我第一個抓你老爸」。他嚇得急忙反抗，可惜還是動彈不得，接著感覺到脖子被重壓，「我只能開始拼命呼請觀世音救我」。

慶幸奇蹟真的出現，原PO下秒瞬間得救，惡鬼的笑聲也消失了。他隨後急忙到處巡視，確認對方已經離開，可是脖子上真的有明顯的紅色壓痕，「確認了我不是在做夢」。而他隔天也驚覺，出事的那一天一過了子時就是鬼門開的第一天，「祂真的如約而至來找我了」，後來爸爸也說當天一直有人來按門鈴，但出去看都沒有人，所幸家中有神明廳，他們家才沒有出事。