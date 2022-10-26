新莊男打工下班騎機車遇劫　違停休旅擋視線害命1死1重傷

▲休旅車擋住視線，造成騎士與男大生發生碰撞，造成1死1重傷慘劇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名機車騎士騎機車在學校旁巷內發生事故。一部休旅車違停在輔大側門，一名男大生剛好要穿越過馬路，騎士經過正好被違停車擋住視線，直接撞上過馬路的男大生，造成他左手指骨折、左小腿撕裂傷及鼻骨骨裂，騎士則頭部重創送醫不治，詳細原因待警方調查。

警方表示，25日晚間8時許，18歲黃姓男子剛從肯德基速食店打工下班要回家，行經輔大側門中正路514巷時，因58歲周女將休旅車違停在路邊紅線，到對面便利商店繳費，整部車擋住了半個線道，黃男視線也被擋住。

就在此時，25歲許姓輔大男大生剛好在違停休旅車前的斑馬線要穿越過馬路，才剛跨出幾步，就被黃男機車撞飛，當場倒地不起，黃男更慘，人車甩飛後頭部受大強大撞擊，倒在血泊中，路過民眾見狀立即報警。

救護人員趕抵將黃男及許姓男大生分別送往部立台北醫院及亞東醫院救治，男大生左手指骨折、左小腿撕裂傷及鼻骨骨裂，黃男則頭部重創送醫搶救後，當晚9時20分宣告不治，媽媽到院見到愛子成冰冷遺體不禁淚崩。警方到場後進行調查、勘察、採證、照相及測繪紀錄，除了將違停紅線的周女開出罰單外，也列為調查關係人，詳細肇事原因待警方調查。