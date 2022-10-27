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日本來台祈福燈籠150顆到了 　增添119點燈活動光彩

▲來自日本群馬縣前橋市赤城山的彩繪燈籠寄來台南，將在2023年「119消防祈福點燈」展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲來自日本群馬縣前橋市赤城山的彩繪燈籠寄來台南，將在2023年「119消防祈福點燈」展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台日防火防災交流！來自日本群馬縣前橋市赤城山的彩繪燈籠寄來台南！將在2023年展示於消防局中正分隊「119消防祈福點燈」。

來自日本群馬縣前橋市，由日本在地學生繪製的150顆燈籠於赤城山夏日祭典結束後，飄洋過海寄來台南市政府消防局第七大隊，並預計於2023年1月14日當晚和台南市在地繪製的燈籠，一同展示在消防局中正分隊，歡迎台南市民朋友一起來參加「119消防燈籠點燈祈福活動」，共同來為疫情、市民及消防人員祈福加油！

▲來自日本群馬縣前橋市赤城山的彩繪燈籠寄來台南，將在2023年「119消防祈福點燈」展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊長黃輝林表示，台南市消防局第七大隊和台灣祀典武廟共同辦理的「火神護祐平安祈福」消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動，在市長黃偉哲及局長李明峯的支持，連續兩年成功辦理並也在日本群馬縣水上町政府熱血公務員阿部真行的協助下，將燈籠分別送往水上町工匠之鄉及前橋市赤城山交流展出。

2023年第3屆的消防燈籠活動，將在消防局第六大隊、第七大隊、台灣祀典武廟的共同規劃下，結合119擴大防火宣導和消防祈福點燈活動共同辦理，同時再加上這次遠從日本寄來的燈籠，一同懸掛在消防局中正分隊，於2023年1月14日再次點亮市區古蹟街道，歡迎市民朋友共同參與。

▲來自日本群馬縣前橋市赤城山的彩繪燈籠寄來台南，將在2023年「119消防祈福點燈」展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第七大隊在此也提醒參加燈籠彩繪比賽的市民朋友，今年截稿的時間是10月31日，請把握時間完成消防燈籠並繳回原領取單位，經評審後獲得前三名，就有機會獲得獎狀、獎金及獎品。另外在2023年119點燈當天下午在中正分隊也安排非常熱鬧的消防闖關宣導體驗，更有獎項豐富的摸彩活動，屆時歡迎市民朋友全家一起共襄盛舉。

▲來自日本群馬縣前橋市赤城山的彩繪燈籠寄來台南，將在2023年「119消防祈福點燈」展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023年「火神護祐平安祈福3-府城百年逐燧蔭平安」消防燈籠繪畫比賽暨點燈祈福活動相關訊息，請市民朋友持續關注消防局第七大隊粉絲專頁(搜尋台南市政府消防局第七救災救護大隊)，將會提供最新的消息，敬請期待。

▲來自日本群馬縣前橋市赤城山的彩繪燈籠寄來台南，將在2023年「119消防祈福點燈」展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

七大隊也呼籲市民朋友，近期天氣變化大，家中使用燃氣熱水器務必保持通風，避免一氧化碳中毒並留意用火用電安全，避免濫用救護車資源，一同打造更安全的生活環境。

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