美國新加坡聯合聲明首納台海　外交部：共同捍衛國際秩序

▲美國與新加坡25日在華府召開戰略夥伴對話，由美國國務院亞太助卿康達（右）、新加坡外交常務次長蔡艾伯（左）共同主持。（圖／翻攝自推特／Bureau of East Asian and Pacific Affairs）

記者呂晏慈／台北報導

美國與新加坡日前在華府召開戰略夥伴對話，雙方會後聯合聲明首次納入台海議題。外交部發言人歐江安27日在例行記者會表示，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，我國將強化自我防衛能力，並與美國、日本等理念相近國家加強合作，共同捍衛以價值為基礎的國際秩序。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）及新加坡外交部常任秘書蔡艾柏（Albert Chua）於10月25日在美國華府舉行第5屆「美國-新加坡戰略夥伴對話」，會後聯合聲明指出，雙方在會中就近期台海情勢交換意見，美方重申維持台海和平穩定的重要性，呼籲和平解決兩岸歧見，反對任何片面改變現狀的舉措。

此外，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）10月26日在東京與日本外務省事務次官森健良、南韓外交部第一次官趙賢東舉行三方會談，因應區域安全情勢，雪蔓強調，美日韓一致認為台灣海峽必須保持和平，華盛頓將與日韓合作，確保台灣自衛能力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日亦多次示警，指出中國不再接受台海現狀，將對台灣加強施壓，包括不放棄使用武力來實現其目標。布林肯強調，美國數十年來都堅持必須以和平方式處理及解決歧見，不得片面改變現狀、尤其是使用武力；美國對台海和平穩定有持久利益。

歐江安今天上午表示，對於美方再次重要場域公開重申，美國高度重視台海維持和平穩定、台海現狀不得被片面改變、兩岸歧見必須以和平方式解決而非訴諸武力，美國並將與盟友合作確保台灣自我防衛能力，外交部表示歡迎與由衷感謝。

歐江安說，本年8月以來，中國無端在台灣海空域進行實彈軍演、升高軍事挑釁行動，美國政府已經多次以具體行動，包括公開發言及聯合理念相近國家發表聲明等，展現對維繫台海和平穩定的高度重視，以及美國對捍衛台海現狀的堅定支持與不變承諾。

歐江安並指，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，我國政府將持續強化自我防衛能力，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與日本等理念相近國家與夥伴加強合作，維護台海安全、我國國家主權與尊嚴、台灣自由民主體制、印太地區的自由開放與和平穩定，並共同捍衛以價值為基礎的國際秩序。