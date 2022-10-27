北市BMW撞分隔島「情侶落跑」　他辯女友身體不適...酒測值曝光

記者邱中岳／台北報導

北市中正區忠孝東路2段、新生南路口27日上午6時許發生車禍，一台BMW雙門轎跑車沿著忠孝東路行駛，經過新生南路口突然撞上中央分隔島，整台車車頭凹陷，車上2人在路人協助下脫困，卻直接搭小黃回家，警方先將2人送往醫院救治，發現駕駛酒測值0.22，他向警方供稱，因為女友身體不舒服，所以才先帶女友回家。

警方調查，上午6時許，32歲的許姓男子駕駛BMW轎跑車，載著31歲的張姓女友，行經忠孝東路2段、新生南路口時，突然撞上中央分隔島以及標示牌，整台BMW車頭全毀，路人經過立刻上前協助，先讓許姓男子脫困，再救出副駕駛座的張姓女子。

▲駕駛脫困後一度站不穩扶著車門，警方酒測值達0.22，已觸犯公共危險罪。（圖／記者邱中岳翻攝）

監視器畫面拍下，整台車直接撞上中央分隔島，造成車頭嚴重凹陷損毀，零件四處噴飛，2人在車上無法動彈，路過的機車騎士協助打開轎跑車的車門，讓許姓駕駛脫困，另外1名路人則是協助將受困在副駕駛座的張女救出。

許男脫困後一度扶著車門站不穩，另外張女被救出時整個人癱倒在地上，由路人抱著離開現場，但2人並沒有等救護車到場，而是自行搭小黃返家；警方循線前往住處找人，張女自稱頸部受傷，許男表示頭部、左腳有擦挫傷，希望先行就醫治療。

▲副駕駛座的女子被救下整個人癱倒在地，由路人協助抱離現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

許男向警方供稱，當天在朋友位於忠孝東路的住處飲酒，喝完後就離開準備返家，因不勝酒力才會自撞，當時看女友身體狀況不佳，所以才會先帶女友返家休息；警方立刻對許男進行酒測，酒測值達0.22，警方將等許男出院後帶回派出所偵訊，將依公共危險罪嫌送辦。

據了解，許姓男子開的是BMW 4系列的雙門轎跑車，新車價約在227萬左右，排氣量2000CC，八速手自排搭配渦輪增壓引擎，0至100加速只要5.8秒。

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