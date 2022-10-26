三峽軍卡2死車禍最新進度曝　六軍團：肇事上兵暫停駕駛勤務

記者蘇晏男／台北報導

陸軍六軍團第三支援指揮部一輛中型戰術輪車（下稱軍卡）昨在新北市三峽介壽路二段與機車擦撞，造成43歲女騎士及其6歲女兒不幸過世。針對車禍後續處置，六軍團政戰主任史順文26日表示，軍方已編組人員全力協助喪葬及撫慰家屬，也有相關單位替肇事駕駛及副駕進行心理輔導，其中駕駛已先暫停駕駛勤務，副駕則會加強擔任車長的相關教育。





▲三峽發生軍卡與機車擦撞，釀2死。（圖／記者陳雕文翻攝）

事件發生在25日早上，女子騎機車載女兒前往幼稚園，根據監視器畫面，該機車原先在軍卡後方，但在將抵達介壽路二段6巷巷口前，切入並騎乘在軍卡右側，不幸在路口與右轉彎的軍卡擦撞而遭輾，母女送醫不治。而在這段影像中，該軍卡全程打著方向燈示警。

針對軍方的後續處置作為，史順文表示，當前最重要的是安撫死者家屬，軍方已編組人員全力協助喪葬及撫慰家屬；而懲處部分仍有待相關單位完整的肇責判定，軍方會全力協助調查，釐清狀況。

史順文也提及，軍方持續且嚴格落實行前教育、交通安全訓練等，事件發生後也進行完整的檢討，讓所有官兵記取教訓。

至於目前駕車上兵及副駕狀況，史順文指出，他們第一時間對家屬表達歉意，對未來也勇敢面對，軍方會全力協助他們，目前也有相關單位替兩人進行心理輔導。勤務方面，史順文透露，駕車上兵目前先暫停其駕駛勤務，待事情告一段落再做評估；而副駕是執掌車長職務，協助駕駛注意道路狀況、提出警示等，會再對該員加強這部分的教育，但他的一般勤務還在繼續進行。