　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

BMW撞分隔島影片曝！車頭撞爛零件噴飛　2男女竟「搭小黃落跑」

記者邱中岳／台北報導

北市中正區忠孝東路2段、新生南路口，27日上午6時許發生車禍，一台BMW雙門轎跑車沿著忠孝東路行駛，經過新生南路口突然撞上中央分隔島，整台車車頭凹陷，2人在路人協助下脫困，卻直接搭小黃回家，事後警方找到人，女乘客表示身體不適，目前先送往醫院救治。

警方調查，27日上午6時許，32歲的許姓男子駕駛BMW轎跑車，載著31歲的張姓女子，行經忠孝東路2段、新生南路口時，突然撞上中央分隔島以及標示牌，導致整台BMW車頭全毀，路人經過立刻上前協助，先讓許姓男子脫困，再救出副駕駛座的張姓女子。

▲▼駕駛脫困後一度站不穩扶著車門。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲駕駛脫困後一度站不穩扶著車門。（圖／記者邱中岳翻攝）

監視器畫面拍下，整台車直接撞上中央分隔島，造成車頭嚴重凹陷損毀，零件四處噴飛，2人在車上無法動彈，經路過的騎士協助，將轎跑車的車門打開，先幫許姓駕駛脫困，另外1名路人也協助將受困在副駕駛座的張女救出。

許男脫困後一度扶著車門站不穩，另外張女被救出時整個人癱倒在地上，由路人抱著離開現場，但2人並沒有等救護車到場，反而自行搭小黃返家；警方循線前往住處找人，張女自稱頸部受傷，許男表示頭部、左腳有擦挫傷，希望先行就醫治療。

▲▼駕駛脫困後一度站不穩扶著車門。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲副駕駛座的女子被救下整個人癱倒在地，最後由路人協助抱離現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方目前在車上並沒有發現違禁品，也將前往醫院對許姓駕駛進行酒測，將等2人檢查完畢再釐清肇事原因。

ET快訊
淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　懲處出爐
快訊／政院拍板「2職業加薪」！　7.5萬人受惠
外送員爆「棄跑潮」這波最有感！　5年老鳥想回職場了
普丁「乾女兒」爆逃亡！　豪宅遭突襲
3病毒釀小兒急診爆！　醫憂大魔王「比Omicron更恐怖」
白家綺KTV突被襲胸！驚喊「你碰到我胸部」　吳東諺氣炸衝上去
桶屍案女租客是酒店紅牌！　清純短髮貌似學生妹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東執行分署11／1拍賣紅豆杉木雕羅漢　匠師神作底價14萬

OL買醉斷片遭撿屍　惡狼2度尾隨猥褻！她驚覺「就是你」怒告

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐

時間管理師！停紅燈「拿啤酒猛灌」所有人看傻　還嗆警：這是習慣

癡男追蹤IG限動不斷「巧遇」等她上下班　正妹記者嚇壞提告

新北騎士超車猛撞297萬賓士　瞬間「水母飄」噴飛畫面曝

BMW撞分隔島影片曝！車頭撞爛零件噴飛　2男女竟「搭小黃落跑」

廢棄農場變製毒廠「養狗+紅外線」躲查緝　毒煙密佈警遭嗆傷

情侶被迷昏　她醒來下面流出「以為是男友的」！惡質友判刑定讞

快訊／10車拖吊完成！國道3號南下新竹寶山段通了　全線放行

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

屏東執行分署11／1拍賣紅豆杉木雕羅漢　匠師神作底價14萬

OL買醉斷片遭撿屍　惡狼2度尾隨猥褻！她驚覺「就是你」怒告

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐

時間管理師！停紅燈「拿啤酒猛灌」所有人看傻　還嗆警：這是習慣

癡男追蹤IG限動不斷「巧遇」等她上下班　正妹記者嚇壞提告

新北騎士超車猛撞297萬賓士　瞬間「水母飄」噴飛畫面曝

BMW撞分隔島影片曝！車頭撞爛零件噴飛　2男女竟「搭小黃落跑」

廢棄農場變製毒廠「養狗+紅外線」躲查緝　毒煙密佈警遭嗆傷

情侶被迷昏　她醒來下面流出「以為是男友的」！惡質友判刑定讞

快訊／10車拖吊完成！國道3號南下新竹寶山段通了　全線放行

《換乘2》崔怡賢退出後「素顏現身」近況曝　粉絲驚：終於出現了

陳時中大頭病難醫？黃珊珊：防疫成就靠台灣全民　不用往臉上貼金

屏東執行分署11／1拍賣紅豆杉木雕羅漢　匠師神作底價14萬

OL買醉斷片遭撿屍　惡狼2度尾隨猥褻！她驚覺「就是你」怒告

一面倒？美國共44州支持費城人奪冠　美媒分析「三大原因」

韓國「顯瘦內衣」特價了！集中托高效果超好　透氣舒適無存在感

31到45歲愛網購！逾4成「一周買三次」　生活用品佔最大宗

大苑子、Flash Coffee買1送1！　外送平台限時「加碼優惠」快收下

李寧新品遭轟像日軍服　急於國際化落得兩面不討好

日AV新法上路「首支影片慘遭下架」！　理由讓業界傻眼…女優崩潰了

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

社會熱門新聞

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

奧客帶食材煮小火鍋　還留負評：肉送太少

國3南新竹寶山段持續封閉！現場慘況曝光

網美「逃出柬埔寨」返台拍AV　推特被停了！連小帳也被鎖

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

台中桶屍水泥封2年　女租客列關係人

男交通錐狂砸女友！竟因這理由

中壢連2起搶快釀禍！騎士左轉遭撞翻3圈

輔大死亡車禍18歲男是獨子　舅：本來計畫明年重考

即／輔大27歲女7樓墜落　頭手變形失去心跳

神岡桶屍案／女租客是酒店妹　冷靜問訊警方也訝異

即／高雄2機車互撞　短褲妹送醫亡

更多熱門

相關新聞

三峽軍卡2死車禍最新進度曝　六軍團：肇事上兵暫停駕駛勤務

三峽軍卡2死車禍最新進度曝　六軍團：肇事上兵暫停駕駛勤務

陸軍六軍團第三支援指揮部一輛中型戰術輪車（下稱軍卡）昨在新北市三峽介壽路二段與機車擦撞，造成43歲女騎士及其6歲女兒不幸過世。針對車禍後續處置，六軍團政戰主任史順文26日表示，軍方已編組人員全力協助喪葬及撫慰家屬，也有相關單位替肇事駕駛及副駕進行心理輔導，其中駕駛已先暫停駕駛勤務，副駕則會加強擔任車長的相關教育。

台東自小客跨雙黃線超車　重機對撞騎士骨折

台東自小客跨雙黃線超車　重機對撞騎士骨折

台灣大道女駕駛撞分隔島　左前輪爆胎

台灣大道女駕駛撞分隔島　左前輪爆胎

即／國3東山服務區傳意外！駕駛昏迷遭破窗送醫

即／國3東山服務區傳意外！駕駛昏迷遭破窗送醫

現代「N Line菲斯塔」預告登場！

現代「N Line菲斯塔」預告登場！

關鍵字：

轎跑車分隔島駕駛

讀者迴響

熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

曹格半夜連續PO文「我在台北。她呢？」

曹格突PO：我老婆愛這個人！　刪文又嗆「隨便攻擊」

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

熊熊瘦到42公斤「消風近照曝光」！

第一眼看到什麼動物？秒測「真實人格」

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面