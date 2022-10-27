BMW撞分隔島影片曝！車頭撞爛零件噴飛　2男女竟「搭小黃落跑」

記者邱中岳／台北報導

北市中正區忠孝東路2段、新生南路口，27日上午6時許發生車禍，一台BMW雙門轎跑車沿著忠孝東路行駛，經過新生南路口突然撞上中央分隔島，整台車車頭凹陷，2人在路人協助下脫困，卻直接搭小黃回家，事後警方找到人，女乘客表示身體不適，目前先送往醫院救治。

警方調查，27日上午6時許，32歲的許姓男子駕駛BMW轎跑車，載著31歲的張姓女子，行經忠孝東路2段、新生南路口時，突然撞上中央分隔島以及標示牌，導致整台BMW車頭全毀，路人經過立刻上前協助，先讓許姓男子脫困，再救出副駕駛座的張姓女子。

▲駕駛脫困後一度站不穩扶著車門。（圖／記者邱中岳翻攝）

監視器畫面拍下，整台車直接撞上中央分隔島，造成車頭嚴重凹陷損毀，零件四處噴飛，2人在車上無法動彈，經路過的騎士協助，將轎跑車的車門打開，先幫許姓駕駛脫困，另外1名路人也協助將受困在副駕駛座的張女救出。

許男脫困後一度扶著車門站不穩，另外張女被救出時整個人癱倒在地上，由路人抱著離開現場，但2人並沒有等救護車到場，反而自行搭小黃返家；警方循線前往住處找人，張女自稱頸部受傷，許男表示頭部、左腳有擦挫傷，希望先行就醫治療。

▲副駕駛座的女子被救下整個人癱倒在地，最後由路人協助抱離現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方目前在車上並沒有發現違禁品，也將前往醫院對許姓駕駛進行酒測，將等2人檢查完畢再釐清肇事原因。