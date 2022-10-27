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今天衝了！速食店「7大品項買1送1」爽吃3天　脆雞堡、雞塊都有

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王連3天7大品項買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

月底就是要省荷包！人氣速食店「漢堡王」加碼優惠來了，限時3天爽吃「7大品項買1送1」，包括經典小華堡、脆雞堡、中薯、雞塊等通通有，且內用、外帶同享優惠，趕緊先筆記時間。另，拿坡里至月底前也在門市祭出「炸雞買1送10」，通通不能放過。

▲▼漢堡王限時3天買1送1。（圖／業者提供）

▲人氣小華堡、脆雞堡通通有買1送1。

漢堡王驚喜祭出限時加碼優惠，即日起至10月29日連3天推「7大品項買1送1」，包括小華堡、洋蔥圈烤牛堡、脆雞堡、6塊雞塊、辣薯球、中杯可樂、海尼根0.0零酒精等通通享有買1送1優惠，且內用、外帶皆同享優惠，這波月底小確幸肯定要跟上，提醒機場、兒童樂園、竹科台積P1 、台中美光、南科台積店等門市不參與此活動。

▲▼頂呱呱辣味1斤雞。（圖／業者提供）

▲頂呱呱辣味炸雞第2塊半價吃。

另，頂呱呱全門市即日起至10月30日也祭出「辣味炸雞第2塊半價」優惠，第2塊炸雞只要花30元就能吃到，每人限購2組，每日數量有限、售完為止；並加碼祭出美味3選1加價購好康，有2入甜甜包25元、2支脖子35元及3入芝心乳酪條45元，每人加購上限10組。

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