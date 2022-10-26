游淑慧認熱戀三立高層「藍粉罵翻」！韓國瑜送39字暖爆　風向秒轉彎

▲劉世澤、台北市議員游淑慧。（圖／劉世澤臉書、資料照／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨台北市議員游淑慧與親綠媒體《三立新聞網》總編輯劉世澤相戀消息傳出後，卻遭到部分深藍支持者反彈與質疑。對此，前高雄市長韓國瑜則暖心送上祝福，表示很開心看到她找到自己的幸福。游淑慧也感動回應，請大家要相信她的智慧、原則和意志。

游淑慧25日受訪時表示，她與劉世澤兩人關係很單純，是一般人都會有的交往關係，但身為女性政治人物感情被放這麼大檢視，難免都會感到害羞與尷尬。她說，兩人是單身狀態下，透過朋友介紹認識約1年，大概從今年4、5月開始這段關係，目前並未同居，且雙方都秉持著「公私分明」原則，不會因感情影響工作。

▲韓國瑜。（圖／記者游瓊華攝）

由於過往《三立新聞網》立場被外界視為較親綠，此段戀情也引來各界關注。游淑慧25日也在臉書透露，當天辦公室接到很多藍軍支持者的指責電話，讓她不禁懷疑這就是爆料者的目的，影響選情，同時她也不解，「為什麼大家都比較不相信女生的智慧，都覺得是女生會被影響、會被騙。」

貼文曝光後，隨即吸引不少藍營人士留言力挺，其中，韓國瑜就表示「很開心很開心看到總是一心為民服務、把自己擺在最後的淑慧，終於找到屬於自己的幸福，加油！」暖心文字也讓藍粉大讚，「韓總祝褔，一定幸褔美滿！加油」、「有溫度的韓國瑜總是令人激賞」、「有韓先生背書，OK」。

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