【廣編】君綺醫美竹北館開幕！鳳小岳互動VIP貴賓引發尖叫騷動

▲鳳小岳（右5）蒞臨君綺竹北診所開幕活動現場。

圖、文／君綺醫美提供

君綺醫美今（10/26）舉辦竹北館開幕活動，並歡慶品牌邁入20週年，邀請鳳小岳出席活動，他表示十分認同女性藉由醫美療程讓自己更有自信，並在參與剪綵活動後和現場的貴賓們進行近距離的互動遊戲及合影留念，同時也提醒在選擇醫美診所時， 「安心、暖心、專業」這三件是缺一不可。

君綺竹北館鄰近新竹高鐵站，館外有綠意盎然的庭園，映襯著雪白的兩層式獨棟簡約建築。館內250坪的舒適空間以暖色調為基底，深藍色的圓型拱牆與沙發點綴出空間的奢華質感，金色大吊燈則呈現出輕奢氣派氛圍。館內空間設計也提升隱密性，讓顧客們來這裡變美的同時，還能拍照留下美好的回憶。君綺醫美總經理林湘誼強調：「君綺堅持提供專業醫師團隊的技術、完善的服務人員訓練，並打造竹北最美的醫美院所環境，造就無數人的美麗心願，未來也會繼續朝亞洲頂級醫美之路前進，成為優質的安心醫美品牌。」君綺醫美竹北館王樹偉院長則表示：「君綺醫美在進行任何手術前絕對與顧客充分溝通，再根據每個人的條件不同，進行客製化打造，才能讓顧客擁有最適合的美麗與自信。」

君綺醫美全台已有14家據點，先後成立美容纖體、醫學雷射、奢華spa、頂級健檢中心，成功跨足瘦身、整型、時尚醫美及健診領域，以國際精品理念經營的頂級醫學美容中心，集結了全台頂尖的醫療團隊、占地200坪以上的醫美診所，結合現代技術與未來醫學，讓每一個消費者踏入君綺都可以輕鬆主宰自己的美麗。