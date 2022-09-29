撞臉許瑋甯！銘傳31國慶金釵金帥亮相　口罩遮臉改練「眼睛微笑」

▲銘傳大學連續38年服務國慶大典，其中不乏有明星臉學生。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

雙十國慶即將到來，銘傳大學親善服務隊連續38年在國慶大典擔任服務禮賓，今年共23位「金釵」、8位「金帥」等31位學生任國慶禮賓。今年因疫情關係，服務過程需全程戴口罩，女隊長周欣頤表示，團員都有特別針對眼妝及口條的部分加強，希望能讓國慶貴賓感受到發自內心的微笑。

銘傳大學今（29日）上午舉行親善服務隊國慶禮賓記者會，因疫情趨於穩定，今年參與國慶禮賓的親善服務隊成員，從去年23位，今年增加到31位，開場時以超過10種語言向媒體介紹自己，包含英語、法語、粵語、日語、韓語、客語、土耳其語等。

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▲▼銘傳大學連續38年服務國慶大典，今年共31名男女學生擔任國慶禮賓工作。（圖／記者湯興漢攝）

銘傳大學副校長李藍瑜說，很敬佩銘傳的親善服務隊成員，因為要通過審核與練習不容易，而隊員的服務最高準則是「笑在心中、樂在臉上」，還要隔著口罩保持親切，這是真功夫，隊員中不乏明星臉，而且多才多藝與精通各種語言，還會跆拳道、泰拳等，可說是五花八門，讓人嘆為觀止。

銘傳親善服務隊男隊長林嵩澤，今年是第三次擔任國慶禮賓，他說，今年因為疫情稍微趨緩，國慶典禮現場座位不採取梅花座，座位也多了一倍，所以參與隊員也從去年23人增加到今年31人，而服務隊平常訓練時，除了每週固定訓練、每次1到2小時之外，訓練內容包括基本的接待SOP訓練、美姿美儀等，男女生也各有1600公尺、800公尺的衝刺跑走訓練來增加耐力。

▲銘傳大學親善服務隊女隊長周欣頤（左）與男隊長林嵩澤。（圖／記者湯興漢攝）

第二次擔任國慶禮賓的銘傳親善服務隊女隊長周欣頤指出，由於疫情關係，今年所有禮賓人員仍要全程戴口罩，平常訓練就戴著口罩，不止練習嘴角上揚，眼睛也要跟著笑，展現「笑在心中、樂在臉上」，也會特別加強眼妝，採用偏橘色、紅色等大地色系，凸顯眼睛與精神，讓貴賓有賓至如歸的感覺，展現高度的服務專業與品質。

▲銘傳大學擔任國慶禮賓學生中不乏有明星臉學生，林宜緯（左）撞臉韓國藝人徐玄，王詠晴（中）被誇像藝人許瑋甯，劉怡華（右）也像藝人舒淇。（圖／記者湯興漢攝）

今年服務隊成員有不少明星臉，像是林宜緯撞臉韓國藝人徐玄，王詠晴被誇長得像藝人許瑋甯，劉怡華也是像藝人舒淇的明星臉，還有楊丞峻撞臉藝人鳳小岳。

▲▼王詠晴（上）被誇長得像藝人許瑋甯，林宜緯（下）則撞臉韓國藝人徐玄。（圖／記者湯興漢攝）

林宜緯表示，對韓國文化有興趣，除了學韓文，平常化妝也以韓系為主，可能因此被親友說像韓國藝人徐玄，尤其是眼睛與鼻子部分，而徐玄是自己非常欣賞的的藝人，很榮幸被說像徐玄。對於被誇像藝人許瑋甯，王詠晴則說不敢當，可能是因為祖母有荷蘭血統，自己輪廓比較深，所以感覺比較像，個人認為眼睛部分是比較像。

▲身高182公分的楊丞峻，神似藝人鳳小岳。（圖／記者湯興漢攝）

另外，喜愛打籃球與健身、身高182公分的楊丞峻，則是撞臉鳳小岳，他說，可能在眼睛與鼻子部分，和鳳小岳有點神似，但重點還是在專業，希望以自己活潑與熱情，服務所有國慶貴賓；另外會土耳其語的劉怡華，則被稱為類似藝人舒淇，劉怡華說，因為父親從事國際貿易時會和土耳其人往來，所以會一點土耳其語，雖然是首次參與國慶，但希望能給予所有貴賓最親切服務。

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