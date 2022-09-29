　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

撞臉許瑋甯！銘傳31國慶金釵金帥亮相　口罩遮臉改練「眼睛微笑」

▲▼銘傳大學連續38年服務國慶大典，今天校方特地安排31位國慶禮賓男女學生與媒體見面，其中不乏許多有明星臉的學生。（圖／記者湯興漢攝）

▲銘傳大學連續38年服務國慶大典，其中不乏有明星臉學生。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

雙十國慶即將到來，銘傳大學親善服務隊連續38年在國慶大典擔任服務禮賓，今年共23位「金釵」、8位「金帥」等31位學生任國慶禮賓。今年因疫情關係，服務過程需全程戴口罩，女隊長周欣頤表示，團員都有特別針對眼妝及口條的部分加強，希望能讓國慶貴賓感受到發自內心的微笑。

銘傳大學今（29日）上午舉行親善服務隊國慶禮賓記者會，因疫情趨於穩定，今年參與國慶禮賓的親善服務隊成員，從去年23位，今年增加到31位，開場時以超過10種語言向媒體介紹自己，包含英語、法語、粵語、日語、韓語、客語、土耳其語等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼銘傳大學連續38年服務國慶大典，今天校方特地安排31位國慶禮賓男女學生與媒體見面，其中不乏許多有明星臉的學生。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼銘傳大學連續38年服務國慶大典，今年共31名男女學生擔任國慶禮賓工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼銘傳大學連續38年服務國慶大典，今天校方特地安排31位國慶禮賓男女學生與媒體見面，其中不乏許多有明星臉的學生。（圖／記者湯興漢攝）

銘傳大學副校長李藍瑜說，很敬佩銘傳的親善服務隊成員，因為要通過審核與練習不容易，而隊員的服務最高準則是「笑在心中、樂在臉上」，還要隔著口罩保持親切，這是真功夫，隊員中不乏明星臉，而且多才多藝與精通各種語言，還會跆拳道、泰拳等，可說是五花八門，讓人嘆為觀止。

銘傳親善服務隊男隊長林嵩澤，今年是第三次擔任國慶禮賓，他說，今年因為疫情稍微趨緩，國慶典禮現場座位不採取梅花座，座位也多了一倍，所以參與隊員也從去年23人增加到今年31人，而服務隊平常訓練時，除了每週固定訓練、每次1到2小時之外，訓練內容包括基本的接待SOP訓練、美姿美儀等，男女生也各有1600公尺、800公尺的衝刺跑走訓練來增加耐力。

▲▼銘傳大學連續38年服務國慶大典，今天校方特地安排31位國慶禮賓男女學生與媒體見面，其中不乏許多有明星臉的學生。（圖／記者湯興漢攝）

▲銘傳大學親善服務隊女隊長周欣頤（左）與男隊長林嵩澤。（圖／記者湯興漢攝）

第二次擔任國慶禮賓的銘傳親善服務隊女隊長周欣頤指出，由於疫情關係，今年所有禮賓人員仍要全程戴口罩，平常訓練就戴著口罩，不止練習嘴角上揚，眼睛也要跟著笑，展現「笑在心中、樂在臉上」，也會特別加強眼妝，採用偏橘色、紅色等大地色系，凸顯眼睛與精神，讓貴賓有賓至如歸的感覺，展現高度的服務專業與品質。

▲▼銘傳大學連續38年服務國慶大典，今天校方特地安排31位國慶禮賓男女學生與媒體見面，其中不乏許多有明星臉的學生。（圖／記者湯興漢攝）

▲銘傳大學擔任國慶禮賓學生中不乏有明星臉學生，林宜緯（左）撞臉韓國藝人徐玄，王詠晴（中）被誇像藝人許瑋甯，劉怡華（右）也像藝人舒淇。（圖／記者湯興漢攝）

今年服務隊成員有不少明星臉，像是林宜緯撞臉韓國藝人徐玄，王詠晴被誇長得像藝人許瑋甯，劉怡華也是像藝人舒淇的明星臉，還有楊丞峻撞臉藝人鳳小岳。

▲▼銘傳大學連續38年服務國慶大典，今天校方特地安排31位國慶禮賓男女學生與媒體見面，其中不乏許多有明星臉的學生。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼王詠晴（上）被誇長得像藝人許瑋甯，林宜緯（下）則撞臉韓國藝人徐玄。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼銘傳大學連續38年服務國慶大典，今天校方特地安排31位國慶禮賓男女學生與媒體見面，其中不乏許多有明星臉的學生。（圖／記者湯興漢攝）

林宜緯表示，對韓國文化有興趣，除了學韓文，平常化妝也以韓系為主，可能因此被親友說像韓國藝人徐玄，尤其是眼睛與鼻子部分，而徐玄是自己非常欣賞的的藝人，很榮幸被說像徐玄。對於被誇像藝人許瑋甯，王詠晴則說不敢當，可能是因為祖母有荷蘭血統，自己輪廓比較深，所以感覺比較像，個人認為眼睛部分是比較像。

▲▼銘傳大學連續38年服務國慶大典，今天校方特地安排31位國慶禮賓男女學生與媒體見面，其中不乏許多有明星臉的學生。（圖／記者湯興漢攝）

▲身高182公分的楊丞峻，神似藝人鳳小岳。（圖／記者湯興漢攝）

另外，喜愛打籃球與健身、身高182公分的楊丞峻，則是撞臉鳳小岳，他說，可能在眼睛與鼻子部分，和鳳小岳有點神似，但重點還是在專業，希望以自己活潑與熱情，服務所有國慶貴賓；另外會土耳其語的劉怡華，則被稱為類似藝人舒淇，劉怡華說，因為父親從事國際貿易時會和土耳其人往來，所以會一點土耳其語，雖然是首次參與國慶，但希望能給予所有貴賓最親切服務。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►日本味王視界專利磷脂葉黃素絕殺囤貨檔！優惠價6盒只要$1880！

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／饒舌歌手猝死浴室！　享年59歲
Jennie清純形象毀了！手機疑藏18禁圖　裸體猛男照外流
NBA球星自爆睡了啦啦隊員！　害她被開除
台積電600以下閉眼買　「現跌到4字頭」更該買！股價回升時間
投資客落難！帥過頭「慘賠3億」　自曝：有錢也只開查某
快訊／確定了！　「0+7」10月13日上路
預言綠營年底「這3地」慘敗！　媒體人曝：他將大贏40萬票
Jennie更多私照外流！　GD、Kai都有

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

砰！花蓮「神秘巨響」嚇到在地人　網猜F-16飛行音爆

普信男搭訕正妹秀對話「她答應交往了？」　網傻眼勸：去看醫生

航空迷注意！星宇推iPhone14「A350主題手機殼」　今午12時開賣

撞臉許瑋甯！銘傳31國慶金釵金帥亮相　口罩遮臉改練「眼睛微笑」

高鐵國慶狂銷近30萬張票「客滿時段出爐」　車廂換氣神物首曝光

女友養蛇又買蜥蜴　他見「烏龜地上爬」嚇到崩潰：教我克服

海底撈店員舉燈牌唱生日歌　「男友暴怒1舉動」嚇哭她！全場尷尬爆

國慶連假來了　全台14處國家森林遊樂區半價優惠

周玉蔻被民進黨拋棄「暫時消失」？他揭3字關鍵　曝攤牌時機

超巨大！花蓮出現「神秘爆炸聲」　在地人全聽見：嚇死了

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

《嗨！營業中》新店長！鬼鬼：像魁儡　對打楊銘威...炎亞綸「擔心他很無聊」

林心如率「光」露營...記者都擔心　將離家笑曝：霍建華在約朋友了XD

哈哈3歲女兒罹罕病！「全家都辛苦」　星心疼：我寧願生病的是我

黑車單行道逆向被叭仍不讓　3機車「並排前進」合力逼退

斯里蘭卡巧手伯改造睡蓮　純天然項鍊花驚豔盛開！

砰！花蓮「神秘巨響」嚇到在地人　網猜F-16飛行音爆

普信男搭訕正妹秀對話「她答應交往了？」　網傻眼勸：去看醫生

航空迷注意！星宇推iPhone14「A350主題手機殼」　今午12時開賣

撞臉許瑋甯！銘傳31國慶金釵金帥亮相　口罩遮臉改練「眼睛微笑」

高鐵國慶狂銷近30萬張票「客滿時段出爐」　車廂換氣神物首曝光

女友養蛇又買蜥蜴　他見「烏龜地上爬」嚇到崩潰：教我克服

海底撈店員舉燈牌唱生日歌　「男友暴怒1舉動」嚇哭她！全場尷尬爆

國慶連假來了　全台14處國家森林遊樂區半價優惠

周玉蔻被民進黨拋棄「暫時消失」？他揭3字關鍵　曝攤牌時機

超巨大！花蓮出現「神秘爆炸聲」　在地人全聽見：嚇死了

大陸網紅選港姐…被問「哪個鄉下來的」　退賽爆內幕：他們超沒禮貌

淨化選風！花蓮地檢署檢察長親赴警分局　傳授查察賄選技巧

求妻回家要先繳30萬元　人夫拒付「忍3年」放棄了

嘟嘟患憂鬱症「癲癇發作」！哽咽曝消失原因　自責害聖結石停更5年

柬總理：有人遞件申請在柬設台代表處「我立刻命令把文件燒掉」

橋頭家戶密度5年增17%居高雄之冠　舊市區不降反增最意外

砰！花蓮「神秘巨響」嚇到在地人　網猜F-16飛行音爆

快訊／葛萊美得主驚傳猝死浴室！酷力歐享年59歲…死因仍待釐清

普信男搭訕正妹秀對話「她答應交往了？」　網傻眼勸：去看醫生

0＋7邊境管制曝光！　王必勝：以最少介入措施讓機場恢復常態

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

生活熱門新聞

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

外送員步行送餐被醫護嫌慢！他負評超心寒

兒子作業寫錯卻被打勾！媽一問懂了

2008年掀金融海嘯　苦主曝「碩博士搶做工友」

今宣布10/13開國門！解封8大QA一次看

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

賈永婕見證嚴法師　自稱女神要啾咪讓婆婆傻眼

德國妹「想了一輩子才來台灣」　見這幕喊太誇張

女友不穿內衣遭同學猛盯！他聽3字回覆怒了

更多熱門

相關新聞

《台北女子圖鑑》桂綸鎂淚甩巫建和　卻慘遭禾浩辰簡訊分手

《台北女子圖鑑》桂綸鎂淚甩巫建和　卻慘遭禾浩辰簡訊分手

桂綸鎂在《台北女子圖鑑》中飾演的林怡姍，第二集含淚分手巫建和，沒想到第三集卻碰上由禾浩辰飾演的渣男，單純的林怡姍慘遭簡訊分手，讓她氣得在西門町街上破口大罵，劇情也引來討論。

「瑞絲朗」助魅力UP　自帶濾鏡修圖bye

「瑞絲朗」助魅力UP　自帶濾鏡修圖bye

桂綸鎂激戰男友「站姿比較難」　最害羞小房間配音

桂綸鎂激戰男友「站姿比較難」　最害羞小房間配音

舒淇極致深V洩「名品身材」

舒淇極致深V洩「名品身材」

老牌4大私校缺額破4000　房東怨租屋現況

老牌4大私校缺額破4000　房東怨租屋現況

關鍵字：

舒淇許瑋甯徐玄鳳小岳銘傳大學國慶金釵金帥雙十節

讀者迴響

熱門新聞

《星光》歌手嫌駐唱1200元太少：你看不起我？

劉德華來台「只邀S媽吃火鍋」　小S傻眼

他目擊「金髮阿兵哥」嘆：時代不一樣了　一堆學長氣炸

Jennie手機留情史證據！　歷任花邊男友GD、Kai私照外流

iPhone用久電池健康度狂掉？他揭真相破迷思

「最容易搞小三」3星座老公！破解方法看這

李玟錄《中國好聲音》發飆影片流出！怒吼：可以解釋嗎

快訊／「0+7」10月13日上路　2日內陰性才可出門

即／18號洛克誕生大轉彎！6天3颱全閃台

高雄「電信大樓」被抄　他正要與人連結遭逮

教練確診　林昀儒被迫退出世界桌球團體錦標賽

花蓮出現超巨爆炸聲　在地人驚：有被嚇到

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

最快2024實施義務役1年制？7大Q＆A一次看

遭周玉蔻嗆小心「深圳召妓片」外流　郭正亮曝行程：怎可能去幹嘛

更多

最夯影音

更多
廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」

廖老大批勞工局是勞工打手　點名張大春「別只會壓榨老闆」
女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

女兒剛領駕照想上路練車　媽獅吼功極力勸阻：不用

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

具俊曄娶大S「上輩子拯救了地球」　告白藏20年情書：我永遠的小女孩

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

南宮珉要結婚了！公開交往陳雅凜7年　3優點打動她…私下甜喊：寶寶～

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

妹子騎士「被大車陰了」　紅燈18秒還是衝超驚險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面