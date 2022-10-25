　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】Blueair週年慶升級攻略！達人教你快、狠、準入手夢想空氣清淨機

▲▼Blueair,週年慶,空氣清淨機,君綺醫美。（圖／業者提供）

▲Blueair為民眾打造秋季換季低敏空間，週年慶期間更推出超值組合。

圖、文／Blueair提供

瑞典頂級品牌空氣清淨機Blueair向來是週年慶必敗之一，本次週年慶，空氣清淨機達人來思比科技總監蕭宇棠傳授如何快、狠、準的入手最適合的空氣清淨機，只要依循三大原則：一、了解使用需求和習慣，例如家中空間大小；二、挑選高效過濾技術濾網；三、擁有低分貝運轉音量。針對空間有限的小家庭，體積小巧、外型時尚的Blueair DustMagnetTM 5系列和Blue 3系列都很適合，5系列頂部絕美的邊桌設計為家裡的質感加分；3系列則更加小巧，適合擺放於較小的臥室，CP值超高可以無痛入手！更重要的是這兩者空氣淨化效能卓越有感，5系列S型渦輪旋風集塵和DustMagnet塵磁技術，有效捕捉揚塵、加速過濾，3系列更是一鍵輕觸即可獲得乾淨空氣。

至於如何挑選高效過濾濾網，市面上常見的過濾技術大致分為「濾網過濾」和「靜電集塵」兩種，而Blueair獨創的HEPASilentTM過濾技術，能大幅提升淨化效率，讓機器運轉更加省電安靜，低分貝運轉聲量更媲美落葉飄落，給人好眠好空氣。Blueair旗艦款7系列更進一步進化風扇系統，升級成為HEPASilent UltraTM淨澈過濾技術，搭配複合式活性碳濾網能快速製造更多潔淨空氣同時抑菌，提升濾網使用壽命，是客廳和大空間的首選機型。

Blueair今年從9月起推出超好康優惠方案，除了百貨櫃內全機型滿萬現折500元累贈優惠，HealthProtectTM 7系列推出買大送小現省萬元的超狂組合，購買指定機型即加贈3210空氣清淨機與3210主濾網、前置濾網；而購買DustMagnet 5系列特別加贈Leo3D循環風扇，加購5、7系列濾網可享五折優惠！週年慶期間在百貨購買Blueair指定機型，還有機會體驗君綺醫美課程。

ET快訊
人妻口交一半慘死！　名醫小王「整根GG抹毒」害命
雨中競飆讓人妻瞬間母湯！雪佛蘭跑車撞爛　車主沒保險慘了
國泰、好市多分手日定了！　聯名卡明年8／7日到期
《我愛冰冰show》停棚傳收攤？　「遭討6000萬」電視台回
少子化衝擊！　台大多科系申請不參採國文
無良登山隊雪山燒垃圾慘了！　最重囚5年得罰1500萬
潛台22年創最大共諜網！　重金吸收海空軍將領

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台灣5成家庭室內PM2.5超標？！Blueair攜達人、醫師整理注意重點

【廣編】Blueair週年慶升級攻略！達人教你快、狠、準入手夢想空氣清淨機

超商獨家「COLD STONE新口味」！加滿珍珠超欠吃　免費送傳說虛寶序號

【廣編】「膽固醇救星」統一陽光高纖燕麥穀奶　連3周7-11第二件10元

神級減重偷升級？！劇中曝光意外掀起搶購潮

【廣編】統一大補帖冠名合作「大稻埕潮補冬」快閃吧　特約店家消費滿額限量兌換

「新北嚴選」感恩週開跑！10／25-10／31特色商品85折、美食名店祭優惠等你來嚐鮮

21種口味任選！　超商「哈根達斯雪糕、迷你杯下殺68折」剩8天

新優惠先筆記！超商燕麥咖啡飲品「第2杯10元」爽喝　限時5天快衝

超商獨家「哆啦A夢暖暖包」！3款超Q圖案一拆就熱　限時每片只要20元

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

金鐘57／陳亞蘭奪視帝..楊麗花虧「胸部太大」XD　背板倒掉超淡定：什麼叫最佳男主角

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

女友懷孕他登門提親超挫　準岳父「回6字」逼出眼淚

火焰蛋糕秀驚變焦黑樣 燃燒過程網：超危險！

《營業中》客人問「不是有藝人」　炎亞綸神回：我綽號汪東城啦XD

【廣編】Blueair週年慶升級攻略！達人教你快、狠、準入手夢想空氣清淨機

超商獨家「COLD STONE新口味」！加滿珍珠超欠吃　免費送傳說虛寶序號

【廣編】「膽固醇救星」統一陽光高纖燕麥穀奶　連3周7-11第二件10元

神級減重偷升級？！劇中曝光意外掀起搶購潮

【廣編】統一大補帖冠名合作「大稻埕潮補冬」快閃吧　特約店家消費滿額限量兌換

「新北嚴選」感恩週開跑！10／25-10／31特色商品85折、美食名店祭優惠等你來嚐鮮

21種口味任選！　超商「哈根達斯雪糕、迷你杯下殺68折」剩8天

新優惠先筆記！超商燕麥咖啡飲品「第2杯10元」爽喝　限時5天快衝

超商獨家「哆啦A夢暖暖包」！3款超Q圖案一拆就熱　限時每片只要20元

東森寵物「毛骨力」熱銷萬人購買　委託臺大功效驗證讓飼主更安心

18歲女台七線失蹤10天！曾打給媽媽說很冷...2搜救犬加入搜索

19歲槍手「闖母校掃射」　怒喊：你們都得死！美高中槍擊3死7傷

盧秀燕認證台中人口頭禪「真的假的」　有感好友驟逝：別理酸民

佳冬鄉1死3傷慘案震驚鄉親　鄰居曝兇嫌酒後會「盧小小」

10年前痛失好市多聯名卡！　中信銀繞道保住30萬名卡友

九合一選舉決戰日11／26登場　台鐵再加開10班列車「10／28開搶」

清晨才撒嬌！貴賓「躲樓下角落」悄離世　媽：平常要有人抱才下樓

新莊男偷刮刮樂想逆轉人生　21張僅中4900元…80分鐘後就被抓

台積電再探底、大跌16元收371！　台股下跌190點失守12700

元首發言貶低職場女性「送往迎來」　盧秀燕譏選風太loｗ

消費熱門新聞

日本蘭諾衣物芳香豆賣場社團熱推

好市多2022黑色購物節時間曝光！

限時超商「咖啡飲品＋御飯糰」優惠價

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

衝超商回收寶特瓶或廢電池免費喝咖啡

神級減重偷升級？！劇中曝光意外掀起搶購潮

達美樂推出「萬聖限定輪盤披薩」

達美樂變貴了！業者證實調整售價

限時5天！超商燕麥咖啡飲品第2杯10元

超商哈根達斯下殺68折剩8天

超商獨家COLD STONE新口味送傳說虛寶

統一陽光高纖燕麥穀奶　連3周7-11第二件10元

新北嚴選感恩週連續7天限定85折

Sony機種加碼優惠最高省萬元

更多熱門

相關新聞

新光信義周慶iPhone狂賣1500支

新光信義周慶iPhone狂賣1500支

今（10／24）進入信義區8間百貨周年慶開打第5天，適逢每年百貨周慶都在iPhone最新一代手機發表後，3C優惠也成查詢熱點，新光三越信義新天地表示，因限時5天針對會員推出滿萬送萬點優惠，加上今年iPhone供貨較穩定，5天合計售出的iPhone數量已賣破1500支。而也有熱心消費者提供最優惠的iPhone購買攻略。

新光三越信義周慶首日破12億元

新光三越信義周慶首日破12億元

抗通膨防疫　晶璽高雄大遠百週年慶優惠

抗通膨防疫　晶璽高雄大遠百週年慶優惠

新光三越周年慶首日拚23萬人次　

新光三越周年慶首日拚23萬人次　

微風信義3館20個新品牌迎周慶

微風信義3館20個新品牌迎周慶

關鍵字：

Blueair週年慶空氣清淨機君綺醫美

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

即／母送6歲女上幼兒園！途中慘遭軍卡撞飛雙亡

快篩陽不通報！她保證沒到處亂跑　「孫女1句話」全場靜默

撞擊畫面曝！雙載機車貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

朴春「身材大一號」近況照曝掀議

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

《我愛冰冰Show》出大包！遭控侵版權

永和分屍凶宅問話！對講機傳：在旁邊、頭很痛

醒來胸部被黏貼布　她看完紙條發毛急報警

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

快訊／謝和弦女兒出生了！

貨車翻覆疑載晶片　罕見4輪朝天吊離

更多

最夯影音

更多
鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！
魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面