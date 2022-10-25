【廣編】Blueair週年慶升級攻略！達人教你快、狠、準入手夢想空氣清淨機

▲Blueair為民眾打造秋季換季低敏空間，週年慶期間更推出超值組合。



圖、文／Blueair提供

瑞典頂級品牌空氣清淨機Blueair向來是週年慶必敗之一，本次週年慶，空氣清淨機達人來思比科技總監蕭宇棠傳授如何快、狠、準的入手最適合的空氣清淨機，只要依循三大原則：一、了解使用需求和習慣，例如家中空間大小；二、挑選高效過濾技術濾網；三、擁有低分貝運轉音量。針對空間有限的小家庭，體積小巧、外型時尚的Blueair DustMagnetTM 5系列和Blue 3系列都很適合，5系列頂部絕美的邊桌設計為家裡的質感加分；3系列則更加小巧，適合擺放於較小的臥室，CP值超高可以無痛入手！更重要的是這兩者空氣淨化效能卓越有感，5系列S型渦輪旋風集塵和DustMagnet™塵磁技術，有效捕捉揚塵、加速過濾，3系列更是一鍵輕觸即可獲得乾淨空氣。

至於如何挑選高效過濾濾網，市面上常見的過濾技術大致分為「濾網過濾」和「靜電集塵」兩種，而Blueair獨創的HEPASilentTM過濾技術，能大幅提升淨化效率，讓機器運轉更加省電安靜，低分貝運轉聲量更媲美落葉飄落，給人好眠好空氣。Blueair旗艦款7系列更進一步進化風扇系統，升級成為HEPASilent UltraTM淨澈過濾技術，搭配複合式活性碳濾網能快速製造更多潔淨空氣同時抑菌，提升濾網使用壽命，是客廳和大空間的首選機型。

Blueair今年從9月起推出超好康優惠方案，除了百貨櫃內全機型滿萬現折500元累贈優惠，HealthProtectTM 7系列推出買大送小現省萬元的超狂組合，購買指定機型即加贈3210空氣清淨機與3210主濾網、前置濾網；而購買DustMagnet™ 5系列特別加贈Leo3D循環風扇，加購5、7系列濾網可享五折優惠！週年慶期間在百貨購買Blueair指定機型，還有機會體驗君綺醫美課程。