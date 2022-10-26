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竹北貴婦最愛療程曝光！君綺醫美新竹旗艦店空間時髦超吸睛

▲▼君綺醫美竹北旗艦店開幕滿月　時髦空間狂吸在地貴婦目光。（圖／業者提供）

▲君綺醫美進駐新竹竹北設立旗艦店，挑高、大面採光的店內空間展現時髦大器感。（圖／君綺醫美提供，下同）

消費中心／綜合報導

君綺醫美進駐新竹竹北設立旗艦店，開幕至今屆滿一個月，挑高、大面採光的店內空間展現時髦大器感，狂吸在地愛美客群目光。外觀則是一大片綠油油草皮與寬敞的步道設計，從店外開始就給予消費者滿滿的舒適感。觀察到竹科高端消費族群相當重視隱私且偏好更科學、效率的「顏值管理」維持完美狀態，催生竹北旗艦店著手強化服務細膩度，也為君綺醫美在暖心醫美全台布局策略上邁開重要的一步。

▲▼君綺醫美竹北旗艦店開幕滿月　時髦空間狂吸在地貴婦目光。（圖／業者提供） 

君綺醫美總經理林湘誼表示，竹北旗艦店特別聘請知名設計師團隊，花費一年的時間從構思設計、規劃裝潢動線，每一個細節上都堅持在許多消費者看不見的地方做到最好。除了引進通過衛福部許可認證的教學級設備外，考量在地客群對於隱私的要求較高，特別打造一對一專屬諮詢室及VIP極致隱私空間，並調整為叫號、不唱名的方式，引導客人進入診間，從細微處提升安心與暖心的服務。

▲▼君綺醫美竹北旗艦店開幕滿月　時髦空間狂吸在地貴婦目光。（圖／業者提供）

開幕一個月以來，君綺醫美觀察到在愛美喜好上，有別於其他都會區喜愛加強局部重點或指定熱門人氣療程，如：除皺或電音波療程，竹北地區的客群反而傾向更科學、有效的方式來管理外表，而非等顏值曲線走下坡了才想亡羊補牢，只會消耗更多的精力與成本，寧願早早按部就班做好顏值管理。

竹北旗艦店目前最熱門的預約療程前兩名為「肉毒」與「玻尿酸」。君綺醫美診所表示，肉毒桿菌素可以撫平細紋，平均維持4~6個月，而玻尿酸可以填充並打造立體精緻輪廓線，最長可維持18個月。因此透過肉毒桿菌素及玻尿酸兩者搭配使用，整體感不僅展現好氣色，視覺年齡更顯年輕。因此也成為了貴婦們最常選擇的組合方式。

 ▲▼君綺醫美竹北旗艦店開幕滿月　時髦空間狂吸在地貴婦目光。（圖／業者提供）

玩美女神郭雪芙也相當認同君綺醫美診所提供的VIP等級暖心服務，郭雪芙呼籲，愛美之前一定要好好接受完善的諮詢服務，透過客製化的變美旅程才能美得安心、美麗無懼，並且在產品的挑選上一定要選擇國際醫美大廠的產品，消費者在診所也都能與諮詢師、醫師確保產品有無通過美國FDA與台灣衛福部認可，並同時確認產品有無科研數據佐證其安全與效果。近期釋出的仙女質感影片中，郭雪芙相信美不只有一面，而是要內在堅定敏銳、外在堅定無懼，每個人都要發現自己獨一無二的美，才能跨越時間、自然出色，而君綺醫美能360度全方位打造屬於每個人的完美，不只安心、更暖心。

▼影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。

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