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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲自比「耶穌」見鍾東錦　問國民黨「北台灣哪個議長不是黑道」

▲▼柯文哲接受《新聞不芹菜》節目專訪。（圖／《震傳媒》提供）

▲柯文哲接受《新聞不芹菜》節目專訪。（圖／《震傳媒》提供）

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，日前與無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦會面，遭外界批評是「黑白配」引發爭議。柯文哲26日形容，自己就像是耶穌神父一樣，希望鍾東錦能變好，並質疑國民黨說不提名鍾東錦，結果過去還讓鍾當議長，倘若國民黨道德標準這麼高，就應該回答北台灣哪一個議長不是黑道？

柯文哲在《震傳媒》以預錄方式，接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，節目於26日播出。針對與鍾東錦會面引發軒然大波，柯文哲表示，前一天自己手機就接到很多訊息，叫他不要見鍾東錦，但如果今天鍾東錦去會見慈濟證嚴法師，外界會不會叫證嚴不要見？所以對他來說，「我們不是政治領導者，而是文化傳道者，就像耶穌神父一樣。」

柯文哲提到，鍾東錦以前年輕時有做過一些事，但重點是對方這幾年、未來要做什麼，且鍾東錦有把坤輿公司的董事辭掉，也沒有股東身分，「所以我們是希望他變好，不是希望他變壞。」

▲苗栗縣議長鍾東錦參訪台北大數據中心。（圖／記者林敬旻攝）

▲苗栗縣議長鍾東錦。（資料圖／記者林敬旻攝，下同）

柯文哲指出，如果能把台北的大數據中心、遠距教學設備拿去苗栗使用也不錯，「不見他的理由是怕被人家攻擊嗎？我當醫師時，就算是黑道來，我也是會幫你開刀，不管黑的白的，所以醫生思維跟政治思維還是不太一樣。」

柯文哲認為，鍾東錦見證嚴法師也絕對沒問題，沒人會說鍾東錦在蹭聲量或慈濟不對，「那為何見柯文哲就很多問題？就是政治上有很多不同解讀，希望大家能夠正常一點。」

而柯文哲坦言，自己有考慮過見鍾東錦後的政治效應，但為何在這世界上要被社會牽著走，「希望台灣有我們可以變更好，如果鍾東錦真的是黑道，會希望他一直當黑道嗎？但我也知道自己有時候都太過理想。」

▲苗栗縣議長鍾東錦參訪台北大數據中心，市長柯文哲陪同。（圖／記者林敬旻攝）

黃光芹追問，為何要見連國民黨都用「排黑條款」排掉的鍾東錦？柯文哲回應，民眾黨內部針對酒駕也有10年條款，「如果真的有人酒駕，是要一輩子不用他嗎？那監獄也不用了，只要犯罪直接槍斃就好，不用有改過機會。」

柯文哲說，國民黨不提名鍾東錦，可能是認為沒能力矯正他，「但國民黨很怪，說不提名，結果當初還讓他當議長？國民黨如果道德標準這麼高，我就要跟（國民黨主席）朱立倫吐槽，你們不只一個議長是這樣，應該告訴我北台灣哪一個不是（黑道）。」

至於與民進黨台北市長候選人陳時中關係密切的天道盟文山會長黃承國，也被外界批評為黑道？柯文哲表示，對方當初也有來幫他輔選，至少在任內8年沒有做過壞事，黃承國就是年輕時愛玩，殺了人這些都不能否認，「但是人家最近10年來，在我看的到的地方，也都沒有做什麼壞事，就算房子被我拆了，他也是鼻子摸摸認了。」

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