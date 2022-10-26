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陳時中：若私托從市場上消失　公托品質也會下降

▲▼民進黨台北市長候選人陳時中於今（26）日出席由台北市社會福利聯盟舉辦之「民間版社會福利政策白皮書」發表會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲陳時中出席「民間版社會福利政策白皮書」發表會。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

針對兒童福利政策，民進黨台北市長候選人陳時中26日表示，社會上的聲音都希望公共化，但公共化真的就是好的嗎？公托與私托的重點應該是在管理上有沒有強化，或有沒有多樣性的服務供大家選擇，如果全部公托化，讓私托從市場上消失，失去了競爭，公托的品質也會下降。

▲▼民進黨台北市長候選人陳時中於今（26）日出席由台北市社會福利聯盟舉辦之「民間版社會福利政策白皮書」發表會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

陳時中、國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊今天上午出席台北市社會福利聯盟「民間版社會福利政策白皮書發表會」，3人罕見公開同台。

陳時中今天排定最後一個致詞，開場白先開玩笑說，大家都說「好酒沉甕底」，不過恐怕好酒已經都端出來，大家都喝的醉醺醺了。他會中談及，社會福利最困難是在執行面，社福不再是慈善事業，而是由一群學有專精的人，在做對弱勢者的幫助及社會福利，以前受服務者覺得「受到照顧」，現在則覺得這是自己的「權益」，所以不能打折扣，提供服務者也不再是「提供慈善的好人家」，而是有責任的。

陳時中提出反思說，受服務者除了權益之外，難道什麼都沒有嗎？難道沒有一些社會責任嗎？另外，服務提供者除了責任外，沒有他們的權益嗎？他舉例，面對少子化和高齡化，台北市的土地成本又貴，即便有心推動社會住宅，仍然無力做到，所以他支持重新規劃市有地，包括閒置校園空間，由教育局、衛生局、社會局在同一個管轄下形成「一條鞭」，增加可行性。

對於兒童福利政策，陳時中表示，社會一片都希望公共化，到底公共化真的好嗎？例如蔣萬安提出公共化、全國都免費，希望公共化、準公共化差距減少，問題是，公共化免費後，準公共化的費用就高了，公托和私托是需求不同，不能侷限在「公托一定好，私托一定爛」，問題是政府有沒有強化管理機制，提供多樣性讓大家選擇，因此，他主張私托不能亂收費，管理資訊要公開，「如果把全國都公共化，那要把私托都消滅掉嗎？」若是缺少選擇和競爭，公托的品質也會出問題。

▲▼民進黨台北市長候選人陳時中於今（26）日出席由台北市社會福利聯盟舉辦之「民間版社會福利政策白皮書」發表會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

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