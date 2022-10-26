蔣家打過823砲戰有「抗中保台DNA」？　陳時中：不知現在存不存在

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／陳時中競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數31天，民進黨候選人陳時中日前拋出「抗共保台」，遭國民黨市議員游淑慧酸說，國民黨候選人蔣萬安的曾祖父、前總統蔣中正打過國共內戰，祖父、前總統蔣經國也經歷過823砲戰，蔣家才是有「抗中保台」的DNA。對此，陳時中26日上午受訪說，有那樣的DNA當然最好，「但不知道現在還存在不存在？」

陳時中、蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊今天上午出席台北市社會福利聯盟「民間版社會福利政策白皮書發表會」，3人罕見公開同台。

陳時中會前接受媒體聯訪時，媒體關注，陳時中日前稱，若未來共機擾台就不該舉辦雙城論壇，但黃珊珊嗆聲說，台灣是主權獨立的國家，是在怕什麼？陳時中直言，「我們當然是不懼」，不畏、不懼，但是更重要的是傳達了什麼樣的訊息出來，這是一件非常重要的事情，讓世界明白台灣的態度，不要把訊息傳達錯誤，首都市長要有這樣的認識才對。

▲陳時中昨晚在廟口開講活動示範深蹲，引發支持者鼓掌叫好。（圖／讀者提供）

此外，媒體詢問，陳時中昨天晚上在廟口開講活動示範深蹲，今天要不要也示範一下？陳時中說，這要看場合啦，昨天晚上剛好講到要挺樂齡、挺銀髮長者，提到全民運動要有專人來指導，一方面增進體力，另一方面也避免受傷；媒體追問，陳時中晚上將與身兼民進黨主席的總統蔡英文同台，是否可能揪總統一起深蹲？陳時中笑回，這可能性不高吧。

另對於未來選舉策略，陳時中說，選舉剩下最後1個月了，大家會持續的努力，自己大概有幾個方向：百工百業社會力後援會現在開了32場，也聘了3萬多名顧問，各個議員的見面會也好、聯合競總成立也好，都非常的熱絡，晚上辦了幾場廟口開講，群眾也都非常有興趣，「我們就持續努力」；至於外界關注聯電集團創辦人曹興誠是否將站台？陳說，如果他願意來，我們當然很歡迎。