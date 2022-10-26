　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

車上吃漢堡「被警狂射開火」17歲少年慘中4槍　子彈卡在心臟附近

記者張寧倢／編譯

美國德州聖安東尼奧市（San Antonio）的17歲少年坎圖（Erik Cantu）2日晚間在速食店停車場臨停一邊吃漢堡，27歲的員警布列南（James Brennand）卻誤認他是嫌犯，打開車門對他連續開槍。家屬3周後首度發聲，坎圖體內找出4顆子彈，其中1顆位置靠近心臟，多個內臟器官受傷的他目仍得靠醫療儀器維生。

▲▼美國17歲少年在車上吃漢堡，莫名遭警察開槍，導致身上多處槍傷送醫。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國17歲少年在車上吃漢堡，莫名遭警察開槍，導致身上多處槍傷送醫。（圖／達志影像／美聯社）

據美聯社報導，坎圖的父親25日在槍擊事件後首次公開發言，他透露住院中的兒子目前情況依然非常危險，在醫生的建議之下已接受氣切來幫助呼吸，加上又罹患肺炎，讓兒子身上插了更多管子，雖然情況略有好轉，傷口也正在癒合，但坎圖受到多處嚴重創傷。

坎圖的母親表示，她不知道兒子中了幾槍，但醫生在他體內發現4顆子彈，其中1顆位於心臟附近，坎圖的胃、橫隔膜、肺、肝臟和手臂都受傷了，目前仍必須依賴生命維持系統，「我們只是每天都在他身邊，確保他能呼吸，能醒來看到明天。」

坎圖10月2日晚間開著一輛紅色BMW車輛前往聖安東尼奧市一家速食店用餐，而開槍員警布列南前一天一直都在找類似車款，於是誤以為坎圖就是嫌犯，也懷疑車輛是贓車。布列南未等支援警力到場就獨自上前打開車門，要求坎圖下車，眼見坐在駕駛座吃漢堡的坎圖打檔倒車，布列南竟朝他連續開槍，坎圖趕緊開車逃命，他仍繼續在後方朝車輛開槍。

布列南的警員隨身錄影器影片曝光後事件引發廣大關注，剛到職7個月的布列南立刻遭到警方解雇並且被捕入獄，面臨2項公職官員嚴重傷害罪的指控。據了解，布列南現已被保釋出獄。

►車上吃漢堡差點沒命！美國少年被誤認嫌犯　警朝他瘋狂開槍影片曝

►恐怖傷照慎入！出獄幾小時又犯案　無家者隨機下手性侵狂毆20拳

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
金門大橋將通車！縣府：加速推動「金廈大橋」
快訊／高雄2機車猛烈互撞　短褲妹頭部重創送醫不治
ET民調／新竹「雙虹」激戰！高虹安支持度37.8%居冠
快訊／下班注意！台鐵爆死傷事故　民眾入侵軌道遭區間車撞上
快訊／台中桶屍身分曝！死者女友2年未繳租金竟成藏屍地
獨／台中驚悚桶屍案！鄰居曝「半夜淒厲狗螺聲」
台中桶屍水泥塊冒出「戴表男性左手」　警帶回輕熟女調查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳俄國招募「阿富汗突擊隊」！曾受海豹部隊訓練　美軍撤離被拋下

車上吃漢堡「被警狂射開火」17歲少年慘中4槍　子彈卡在心臟附近

手機掉鐵軌！他白目爬下月台「自己撿」　列車延誤逾30分鐘

美日韓同意合作「確保台灣自衛」　北韓若核試將祭空前回應

普丁憔悴消瘦8kg！疑因抗癌飲食噁心作嘔　嚴重咳嗽旁人擔心他露餡

習近平又連任「中國富豪大出逃」　《金融時報》曝菁英最擔心2件事

前女偶像自爆3年半「連睡20砲友」　嬌讚：表演前壞壞最舒壓

真子公主多次密會「婦產科名醫」！全力拚做人　傳好事近了

俄飛彈空襲背後藏「遙控殺手」　狂轟烏克蘭！祕密工程師團隊曝光

照片曝光！德國總統訪烏克蘭警報大響　躲防空洞1.5小時

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

傳俄國招募「阿富汗突擊隊」！曾受海豹部隊訓練　美軍撤離被拋下

車上吃漢堡「被警狂射開火」17歲少年慘中4槍　子彈卡在心臟附近

手機掉鐵軌！他白目爬下月台「自己撿」　列車延誤逾30分鐘

美日韓同意合作「確保台灣自衛」　北韓若核試將祭空前回應

普丁憔悴消瘦8kg！疑因抗癌飲食噁心作嘔　嚴重咳嗽旁人擔心他露餡

習近平又連任「中國富豪大出逃」　《金融時報》曝菁英最擔心2件事

前女偶像自爆3年半「連睡20砲友」　嬌讚：表演前壞壞最舒壓

真子公主多次密會「婦產科名醫」！全力拚做人　傳好事近了

俄飛彈空襲背後藏「遙控殺手」　狂轟烏克蘭！祕密工程師團隊曝光

照片曝光！德國總統訪烏克蘭警報大響　躲防空洞1.5小時

農委會聯手貿協在美推廣石斑魚　米其林名廚料理驚豔舊金山

兄弟季後賽首戰僅5位PS還沒峮峮惹怒球迷　經紀公司發聲了

高虹安遭控違法兼職！柯文哲：與綠營不同路就被捅　絕對有下個受害者

87樂團徵選新主唱！艾成生前暖舉曝光「助美籍製作人取就業金卡」

林彥汝曝新北賣場哺乳室「太恐怖」　餵奶到一半被開門：明明鎖了

台東孕婦未治療高血壓　癲前症險奪胎兒命

閒置地下商場變商辦！格局最小30坪　符合1條件「3年不漲租」

快訊／高雄兩機車互撞3人慘摔　短褲妹頭部重創送醫不治

鍾東錦唱山歌說政見　轟對手指控都是假議題：不如勤走基層聽心聲

金門大橋將通車！　楊鎮浯加快腳步：積極推動金廈大橋

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

國際熱門新聞

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

公車大轉彎！男突從座位噴飛重摔地上亡

他愛上18歲繼女！　狠甩結縭7年妻

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

台男別灰心！「這國家」平均陰莖長度最短

路邊驚見裸女箱屍！　疑老公性虐後勒殺

更完整影片！胡錦濤被離場前不給看文件

7米「網紋蟒」活吞人！村長驚恐模擬勒殺過程

26歲爆乳網美「疲勞駕駛」自撞　噴飛車外慘死！

外星人？Google街景驚見「詭異生物」

菲律賓北部發生規模6.5地震！深度僅15.2公里

更多熱門

相關新聞

台中桶屍水泥塊冒出「戴表左手」　警帶回輕熟女調查

台中桶屍水泥塊冒出「戴表左手」　警帶回輕熟女調查

台中神岡區大洲路一處廠房承租人，今(26日)在整理雜物時發現一個塑膠桶傳出惡臭，他打開一看驚見水泥封屍僅露出一截左手，手腕處還戴有一個男性手表，嚇得立即報警。警方獲報後封鎖現場並通知鑑識人員到場採證，並循線在西屯逮到一名30多歲輕熟女列關係人，研判有共犯在逃。

美日韓外交次長會談　同意合作確保台灣自衛能力

美日韓外交次長會談　同意合作確保台灣自衛能力

屋主整理工廠雜物！揭神岡驚悚桶屍案

屋主整理工廠雜物！揭神岡驚悚桶屍案

即／台中又有桶屍命案　塑膠桶驚見遺體

即／台中又有桶屍命案　塑膠桶驚見遺體

輔大死亡車禍18歲男是獨子　舅：本來計畫明年重考

輔大死亡車禍18歲男是獨子　舅：本來計畫明年重考

關鍵字：

美國美國警察開槍少年德州北美要聞影音

讀者迴響

熱門新聞

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面