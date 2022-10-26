車上吃漢堡「被警狂射開火」17歲少年慘中4槍　子彈卡在心臟附近

記者張寧倢／編譯

美國德州聖安東尼奧市（San Antonio）的17歲少年坎圖（Erik Cantu）2日晚間在速食店停車場臨停一邊吃漢堡，27歲的員警布列南（James Brennand）卻誤認他是嫌犯，打開車門對他連續開槍。家屬3周後首度發聲，坎圖體內找出4顆子彈，其中1顆位置靠近心臟，多個內臟器官受傷的他目仍得靠醫療儀器維生。

▲美國17歲少年在車上吃漢堡，莫名遭警察開槍，導致身上多處槍傷送醫。（圖／達志影像／美聯社）

據美聯社報導，坎圖的父親25日在槍擊事件後首次公開發言，他透露住院中的兒子目前情況依然非常危險，在醫生的建議之下已接受氣切來幫助呼吸，加上又罹患肺炎，讓兒子身上插了更多管子，雖然情況略有好轉，傷口也正在癒合，但坎圖受到多處嚴重創傷。

坎圖的母親表示，她不知道兒子中了幾槍，但醫生在他體內發現4顆子彈，其中1顆位於心臟附近，坎圖的胃、橫隔膜、肺、肝臟和手臂都受傷了，目前仍必須依賴生命維持系統，「我們只是每天都在他身邊，確保他能呼吸，能醒來看到明天。」

坎圖10月2日晚間開著一輛紅色BMW車輛前往聖安東尼奧市一家速食店用餐，而開槍員警布列南前一天一直都在找類似車款，於是誤以為坎圖就是嫌犯，也懷疑車輛是贓車。布列南未等支援警力到場就獨自上前打開車門，要求坎圖下車，眼見坐在駕駛座吃漢堡的坎圖打檔倒車，布列南竟朝他連續開槍，坎圖趕緊開車逃命，他仍繼續在後方朝車輛開槍。

布列南的警員隨身錄影器影片曝光後事件引發廣大關注，剛到職7個月的布列南立刻遭到警方解雇並且被捕入獄，面臨2項公職官員嚴重傷害罪的指控。據了解，布列南現已被保釋出獄。

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