高端二期臨床合作廠商是中資　徐巧芯：根本就是一種地獄哏

▲徐巧芯表示，高端二期臨床的合作廠商是中資，根本就像是一種地獄哏。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨立委邱臣遠24日爆料，高端疫苗二期臨床試驗的合作廠商「丘以思」，去年5月簽約前就被中國公司「締脈」併購、並改名「凱迪亞」，是一家不折不扣的中資公司，消息一出引發社會輿論不斷。對此，台北市議員徐巧芯25日表示，高端第二期臨床的合作廠商是中資，根本就像是一種地獄哏。

徐巧芯25日在臉書表示，當初陳時中公然說謊，說BNT在深圳分裝，「所以斑斑們大聲疾呼萬萬不可，我們不要中國疫苗。最後我們這些打BNT的，注射的是來自德國製造的疫苗，只有外殼上有幾個簡體字」。

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徐巧芯說，「有許多人當時是如何嗨爆、揪團打高端，還說打完以後肚子好餓、變漂亮了、皮膚變好了，各種花式宣傳，結果多數人根本不買單，然後自己卻被注入了來自『祖國的善液』，簡直是開了一個天大的玩笑」。

她感嘆，高端第二期臨床的合作廠商是「中資」，根本就像是一種地獄哏。

▲徐巧芯臉書全文。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

高端25日表示，針對立委指稱高端二期試驗委託中資CRO受託研究機構一事，該企業確實已與中企合併，然而臨床試驗的執行皆有一定嚴謹程序，並須依循ICH GCP優良臨床試驗規範（Guideline for Good Clinical Practice）標準進行，以確保受試者的權利及臨床試驗數據的可信度。

高端強調，高端疫苗二期臨床試驗經評估後，委託丘以思數據資料庫的彙總整理及分析，其數據資料庫位於美國德州，且由台灣主導的獨立團隊進行彙整，僅有專案授權人員可讀取資料，過程遵守原丘以思的標準作業流程及品質管控，可確保該公司的合併，對於疫苗臨床試驗不會有任何影響，請外界勿以影射言論，影響國人對臨床試驗品質的信心。

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