　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端二期臨床合作廠商是中資　徐巧芯：根本就是一種地獄哏

▲▼新冠疫苗第21期於年後全面施打，台北市政府於義信里區民活動中心開設疫苗施打站，提供平台預約民眾高端疫苗第一、二劑以及追加劑施打服務，隨到隨打亦可接受。（圖／記者湯興漢攝）

▲徐巧芯表示，高端二期臨床的合作廠商是中資，根本就像是一種地獄哏。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨立委邱臣遠24日爆料，高端疫苗二期臨床試驗的合作廠商「丘以思」，去年5月簽約前就被中國公司「締脈」併購、並改名「凱迪亞」，是一家不折不扣的中資公司，消息一出引發社會輿論不斷。對此，台北市議員徐巧芯25日表示，高端第二期臨床的合作廠商是中資，根本就像是一種地獄哏。

徐巧芯25日在臉書表示，當初陳時中公然說謊，說BNT在深圳分裝，「所以斑斑們大聲疾呼萬萬不可，我們不要中國疫苗。最後我們這些打BNT的，注射的是來自德國製造的疫苗，只有外殼上有幾個簡體字」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐巧芯說，「有許多人當時是如何嗨爆、揪團打高端，還說打完以後肚子好餓、變漂亮了、皮膚變好了，各種花式宣傳，結果多數人根本不買單，然後自己卻被注入了來自『祖國的善液』，簡直是開了一個天大的玩笑」。

她感嘆，高端第二期臨床的合作廠商是「中資」，根本就像是一種地獄哏。

▲▼徐巧芯：高端第二期臨床的合作廠商是「中資」，根本就像是一種地獄哏。。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▲徐巧芯臉書全文。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

高端25日表示，針對立委指稱高端二期試驗委託中資CRO受託研究機構一事，該企業確實已與中企合併，然而臨床試驗的執行皆有一定嚴謹程序，並須依循ICH GCP優良臨床試驗規範（Guideline for Good Clinical Practice）標準進行，以確保受試者的權利及臨床試驗數據的可信度。

高端強調，高端疫苗二期臨床試驗經評估後，委託丘以思數據資料庫的彙總整理及分析，其數據資料庫位於美國德州，且由台灣主導的獨立團隊進行彙整，僅有專案授權人員可讀取資料，過程遵守原丘以思的標準作業流程及品質管控，可確保該公司的合併，對於疫苗臨床試驗不會有任何影響，請外界勿以影射言論，影響國人對臨床試驗品質的信心。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
好想長高！醫曝生長激素「2大分泌高峰」：這段時間入睡才有用
獨／開軍卡輾斃母女　上兵老母站解剖室外「雙手合十」求原諒
Netflix11月「下架106部」　新上架片單一次看
「爸爸今晚就會走了…」　小一妹1句話讓護理師心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老婆送「8張生日兌換券」他嗨翻　圖上1細節超不妙：是陷阱

俄羅斯女大生讚台男「很照顧女生」　台灣的民主社會很酷

影／被老公笑畫作像遺照　妻子怒做「祖先餐」報復

高端二期臨床合作廠商是中資　徐巧芯：根本就是一種地獄哏

影／兒超黏爸爸！趴身上抱緊放閃　媽吃醋遭嗆：我老公

兒科又爆了！RSV入侵幼兒園「孩發燒咳不停」　醫憂：患者比新冠多

影／孩子臭臉回家　西方VS亞洲父母「關心方式大不同」

《橋牌社》導演被貼標籤怒了！酸王浩宇、焦糖哥哥「下幹孩子」

醫院櫃台怨氣爆滿！筆筒貼上「惡毒詛咒」：偷筆國考不會過

新北社區住宅「地裂15公分」樓梯還位移！　居民嚇到不敢睡

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

家庭支柱「命喪軍卡輪下」　夫到場心碎：怎會沒看到

老婆送「8張生日兌換券」他嗨翻　圖上1細節超不妙：是陷阱

俄羅斯女大生讚台男「很照顧女生」　台灣的民主社會很酷

影／被老公笑畫作像遺照　妻子怒做「祖先餐」報復

高端二期臨床合作廠商是中資　徐巧芯：根本就是一種地獄哏

影／兒超黏爸爸！趴身上抱緊放閃　媽吃醋遭嗆：我老公

兒科又爆了！RSV入侵幼兒園「孩發燒咳不停」　醫憂：患者比新冠多

影／孩子臭臉回家　西方VS亞洲父母「關心方式大不同」

《橋牌社》導演被貼標籤怒了！酸王浩宇、焦糖哥哥「下幹孩子」

醫院櫃台怨氣爆滿！筆筒貼上「惡毒詛咒」：偷筆國考不會過

新北社區住宅「地裂15公分」樓梯還位移！　居民嚇到不敢睡

蔡其昌稱顏家挺盧「有無奈」！顏寬恒打臉：不像你跟林佳龍虛情假意

因應中國影響力　澳洲預算增加「國防和太平洋外交」支出

老婆送「8張生日兌換券」他嗨翻　圖上1細節超不妙：是陷阱

俄羅斯女大生讚台男「很照顧女生」　台灣的民主社會很酷

影／被老公笑畫作像遺照　妻子怒做「祖先餐」報復

破碎的自信心來自童年　缺失的愛只能靠自己找回來

高端二期臨床合作廠商是中資　徐巧芯：根本就是一種地獄哏

影／兒超黏爸爸！趴身上抱緊放閃　媽吃醋遭嗆：我老公

在補習班度過童年　韓國孩童已喪失快樂權利

白癡公主住家被偷拍！　「3正妹員工露臉」網全歪樓：好漂亮

雨中競速女急喊「老公」　下秒尖叫...26秒影片曝光

生活熱門新聞

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

快訊／高端二期試驗找陸資公司　食藥署回應了

新北住宅地裂15公分　居民嚇壞

義務役「月薪漲2.5倍」鄉民狠酸　國防部正面回應

挺時力被酸怒了！《橋牌社》導演嗆王浩宇「下幹孩子」

女友「前戲剛做完」睡了！他深夜忍到崩潰

3000元防疫補償金沒了！　和居隔一起走入歷史

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

醫院筆筒貼「惡毒詛咒」！一票人笑了

女高中生長新冠吃威而鋼治療　蘇一峰揭原因

三立高層4字回應「熱戀」國民黨女戰將　答案超傷人

見孩子臭臉　西方亞洲父母大不同

三峽軍卡輾斃母女！　PTT狂點名1人「完蛋了」

兒7張七龍珠卡換限量寶可夢卡　爸傻眼

更多熱門

相關新聞

快訊／高端二期試驗找陸資公司　食藥署回應了

快訊／高端二期試驗找陸資公司　食藥署回應了

針對高端二期試驗委託中資CRO受託研究機構（Contract research organization）一事。食藥署25日晚間表示，雙方屬內部契約關係，最終試驗數據的品質與完整性，仍由高端公司負責。

高遭遭爆二期臨床找陸資公司處理　公司強調：皆有一定嚴謹程序

高遭遭爆二期臨床找陸資公司處理　公司強調：皆有一定嚴謹程序

高端免費出赴日PCR只到年底　蔣萬安：解決問題需要誠意

高端免費出赴日PCR只到年底　蔣萬安：解決問題需要誠意

LIVE／高端提供國人赴日免費PCR　指揮中心最新說明

LIVE／高端提供國人赴日免費PCR　指揮中心最新說明

高端提供免費PCR！藍營喊改發現金　綠營批國民黨為反而反

高端提供免費PCR！藍營喊改發現金　綠營批國民黨為反而反

關鍵字：

高端徐巧芯

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

公車大轉彎！男突從座位噴飛重摔地上亡

NIKE「官網快閃特賣」超殺5折

獨／妻女遭軍卡輾斃　夫：不處理我做鬼抓他

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

人妻口交一半慘死　竟是小王整根塗毒

AV女優愛澤乃亞香港賣淫遭判入獄

醫曝「生長激素2大分泌高峰」　睡對時間超重要！

「耳朵有1情況」恐是失智前兆！變得愛生氣、發呆要小心

獨／輾斃母女　上兵老母祈求原諒

富藍戈做到了！飆出161公里破紀錄

身分證中2碼住飯店「每人只要609元」

更多

最夯影音

更多
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面