▲美國總統拜登(Joe Biden)與夫人吉兒(Jill Biden)參加白宮植樹儀式,致敬白宮園丁漢尼(Dale Haney)服務50周年。(圖/達志影像/美聯社)

記者林彥臣/綜合報導

美國總統拜登入主白宮將近2年,理論上應該對內部動線都熟門熟路,沒想到在一次植樹活動過後,卻突然問,「我們要去哪裡?(Where do we go?)」讓美國網友質疑,拜登的健康狀況,是否又亮起了紅燈。

根據《紐約郵報》(New York Post)報導,拜登與夫人吉兒24日在白宮花園,舉行一場植樹儀式,致敬在白宮工作50年的園丁漢尼(Dale Haney)。

在植樹完成後,拜登突然很困惑地問,「我們要去哪裡?(Where do we go?)」

鏡頭外的工作人員告訴拜登,要如何回到白宮。拜登接著又問,「如果我想要走那條路怎麼辦?(What if I want to go that way?)」

工作人員則回說,「如果您願意,可以走那條路」、「您可以走任何你想走的路」。

拜登笑說,「是的,我注意到我有多少自由(Yeah, I notice how much freedom I have)」。

