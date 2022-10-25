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崑大視訊系敲金鐘　校友嚴振欽、王逸勳獲視覺特效、聲音設計獎

記者林悅／台南報導2022年是台劇的大年，也使得台灣電視界的盛事「金鐘獎」競爭更為激烈，崑山科技大學視訊傳播設計系系友嚴振欽便以《斯卡羅》一作拿下戲劇類節目視覺特效獎，王逸勳以《登台之路 十九兩》一作榮獲一般節目類聲音設計獎。此外，王逸勳、蔡瀚陞及陳姝妤分別以《俗女養成記 2》、《火神的眼淚》、《池塘怪談》等作，入圍戲劇類節目聲音設計獎，高偉晏則以《勇者動畫系列》入圍一般節目類聲音設計獎。崑大視訊系系友近年在金鐘、金馬獎大放異彩，以今年57屆金鐘獎來說，無論是史詩鉅作《斯卡羅》或熱

▲崑山科技大學視訊傳播設計系系友嚴振欽拿下戲劇類節目視覺特效獎，王逸勳榮獲一般節目類聲音設計獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年是台劇的大年，也使得台灣電視界的盛事「金鐘獎」競爭更為激烈，崑山科技大學視訊傳播設計系系友嚴振欽便以《斯卡羅》一作拿下戲劇類節目視覺特效獎，王逸勳以《登台之路 十九兩》一作榮獲一般節目類聲音設計獎。

此外，王逸勳、蔡瀚陞及陳姝妤分別以《俗女養成記 2》、《火神的眼淚》、《池塘怪談》等作，入圍戲劇類節目聲音設計獎，高偉晏則以《勇者動畫系列》入圍一般節目類聲音設計獎。

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記者林悅／台南報導2022年是台劇的大年，也使得台灣電視界的盛事「金鐘獎」競爭更為激烈，崑山科技大學視訊傳播設計系系友嚴振欽便以《斯卡羅》一作拿下戲劇類節目視覺特效獎，王逸勳以《登台之路 十九兩》一作榮獲一般節目類聲音設計獎。此外，王逸勳、蔡瀚陞及陳姝妤分別以《俗女養成記 2》、《火神的眼淚》、《池塘怪談》等作，入圍戲劇類節目聲音設計獎，高偉晏則以《勇者動畫系列》入圍一般節目類聲音設計獎。崑大視訊系系友近年在金鐘、金馬獎大放異彩，以今年57屆金鐘獎來說，無論是史詩鉅作《斯卡羅》或熱

崑大視訊系系友近年在金鐘、金馬獎大放異彩，以今年57屆金鐘獎來說，無論是史詩鉅作《斯卡羅》或熱播影集《俗女養成記2》、《火神的眼淚》，都有傑出校友貢獻其中，無論入圍或得獎，師生皆同感榮耀。2021年以《月老》榮獲電影金馬獎最佳視覺效果的傑出系友嚴振欽，今年再以歷史大作《斯卡羅》同獲此獎項，他表示：「非常感謝評審對於我們在歷史場景還原、海戰、蝴蝶與鹿等動物擬真特效上的肯定，也謝謝上百人特效製作夥伴的努力，可以一起創造出屬於臺灣史詩戲劇的絕美篇章，像這類型的歷史劇，其實所需要的特效量是非常的龐大，場景幾乎都需要後期視覺特效部門重新打造。」

記者林悅／台南報導2022年是台劇的大年，也使得台灣電視界的盛事「金鐘獎」競爭更為激烈，崑山科技大學視訊傳播設計系系友嚴振欽便以《斯卡羅》一作拿下戲劇類節目視覺特效獎，王逸勳以《登台之路 十九兩》一作榮獲一般節目類聲音設計獎。此外，王逸勳、蔡瀚陞及陳姝妤分別以《俗女養成記 2》、《火神的眼淚》、《池塘怪談》等作，入圍戲劇類節目聲音設計獎，高偉晏則以《勇者動畫系列》入圍一般節目類聲音設計獎。崑大視訊系系友近年在金鐘、金馬獎大放異彩，以今年57屆金鐘獎來說，無論是史詩鉅作《斯卡羅》或熱

嚴振欽也特別感謝長年合作的曹瑞原導演提攜，嚴振欽曾經以《一把青》獲得第51屆電視金鐘獎的「最佳美術設計獎」，當年金鐘獎的視覺特效還歸屬為美術場景的一部份，直到今年文化部順應業界的訴求，終於把影視業界日益重要的「視覺特效」獎項獨立出來，嚴振欽因此成為首位獲此殊榮的視覺特效工作者。

記者林悅／台南報導2022年是台劇的大年，也使得台灣電視界的盛事「金鐘獎」競爭更為激烈，崑山科技大學視訊傳播設計系系友嚴振欽便以《斯卡羅》一作拿下戲劇類節目視覺特效獎，王逸勳以《登台之路 十九兩》一作榮獲一般節目類聲音設計獎。此外，王逸勳、蔡瀚陞及陳姝妤分別以《俗女養成記 2》、《火神的眼淚》、《池塘怪談》等作，入圍戲劇類節目聲音設計獎，高偉晏則以《勇者動畫系列》入圍一般節目類聲音設計獎。崑大視訊系系友近年在金鐘、金馬獎大放異彩，以今年57屆金鐘獎來說，無論是史詩鉅作《斯卡羅》或熱

此外，在過去電視金鐘獎所有音效音樂相關的獎項都混成一類，今年首次正名為「音效設計」獎，並分為「一般節目類」與「戲劇節目類」，視訊系系友王逸勳即分別以《登台之路 十九兩》（樂團）與《俗女養成記2》一人分獲兩類入圍的殊榮，最終以《登台之路 十九兩》獲獎。

王逸勳獲獎致詞時特別感謝崑大視訊系曹源峰老師當年把他帶入業界，讓他開始了影視聲音的工作。原來當時王逸勳畢業時剛好碰上「中影公司」轉型再出發需要人手，因此有幸進入到「中影錄音室」磨練。他認為「聲音設計」的工作，「要先理解導演的作品，並記得自己是協助導演讓整個作品更完整，如果把一部影視作品比喻成一個人，『劇本』是她的靈魂，『導演』是她的內涵，『剪接』成就了她的整體形態，而『聲音設計』就是一種妝容，本質漂亮就算不化妝都好看，『聲音設計』看似可有可無，但合適的妝容卻可以讓一個人更有個性也更加美麗。」

記者林悅／台南報導2022年是台劇的大年，也使得台灣電視界的盛事「金鐘獎」競爭更為激烈，崑山科技大學視訊傳播設計系系友嚴振欽便以《斯卡羅》一作拿下戲劇類節目視覺特效獎，王逸勳以《登台之路 十九兩》一作榮獲一般節目類聲音設計獎。此外，王逸勳、蔡瀚陞及陳姝妤分別以《俗女養成記 2》、《火神的眼淚》、《池塘怪談》等作，入圍戲劇類節目聲音設計獎，高偉晏則以《勇者動畫系列》入圍一般節目類聲音設計獎。崑大視訊系系友近年在金鐘、金馬獎大放異彩，以今年57屆金鐘獎來說，無論是史詩鉅作《斯卡羅》或熱

今年金鐘獎首創由全民票選出的「最具人氣戲劇節目獎」由《火神的眼淚》獲獎，擔任此片「聲音設計」的視訊系系友蔡瀚陞也獲得「戲劇節目類最佳聲音設計」入圍，蔡瀚陞表示：「不會因為沒得獎而氣餒，畢竟金鐘獎已經是個人第三次入圍又摃龜，能得獎真的很看評審口味與運氣，我會繼續做好每一部作品的，來日方長。」

另外，陳姝妤也以程偉豪導演的《池塘怪談》入圍「戲劇節目類最佳聲音設計」，她提到此作品聲音設計時的特別之處：「《池塘怪談》有別於以往的戲劇製作流程，是先以魚丁糸的音樂專輯去做發想，因此在製作聲音後期之前，配樂幾乎都已經成型，於是在聲音設計時就會有非常明確的風格可以做為依據而發想。」雖然未能獲獎，她還是很感謝金鐘評審給予入圍的肯定。

視訊系胡佩芸主任非常肯定今年系友在電視金鐘獎的亮眼表現，她指出：「今年視訊系友囊括了金鐘獎『聲音設計』兩獎項二分之一的入圍名額，雖然高偉晏最後輸給了學弟王逸勳，但接下來11月的電影金馬獎，高偉晏個人就入圍了兩個音效獎項，今年獲頒傑出校友的江宜真也入圍了音效獎，加上同樣入圍金馬獎『視覺特效』的嚴振欽、入圍『劇情短片』的李念修，這些優秀的校友可以在影視行業發光發熱，母校也感到與有榮焉，並再次表達祝賀恭喜之意。」

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