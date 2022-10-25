北市一選區「議員三腳督」　媒體人分析：情勢膠著恰如市長選戰

▲九合一大選11月26日登場。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長選戰藍綠白三強備受各界關注，而市議員選舉同樣激烈。媒體人張禹宣分析，中山大同這一區與市長選戰情形最為相似，由於藍綠板塊長年均勢，總共8席議員不論哪一陣營都鮮少單獨過半，而是採取N+1的策略爭取票源最大化，而在今年老將票源穩固的狀況下，也讓最後剩餘的1到2個席次新人激烈交鋒，情勢恰如台北市長選情膠著。

張禹宣指出，在中山大同，國民黨的陳炳甫、葉林傳穩操勝券，而民進黨的王世堅與梁文傑，同樣立於不敗之地，剩下的顏若芳、陳怡君較為穩定，但還藏有林亮君這個變數，所以席次之爭除了親綠的她之外，還有藍營的新人柳采葳及民眾黨的林珍羽，如同市長大選國民黨的蔣萬安、民進黨的陳時中與無黨籍的黃珊珊。

張禹瑄說，林亮君雖然是無黨籍身份，但帶槍投靠民進黨是不爭的事實，真正的本質就是民進黨的4+1，不過若她票源衝高，在民進黨有限的版圖下，勢必衝擊陳怡君，而在過去民進黨就曾有提名5席失敗只得3席的案例。

另外，張禹宣說，林珍羽父親林國成就是該區議員，想要交接給女兒，如同黃珊珊接手台北市長柯文哲之位，多數的票源與國民黨高度重疊，雖看似站著泛藍陣線抨擊陳時中，但最後卻有可能讓民進黨漁翁得利，讓民進黨坐收五席，如同黃珊珊與蔣萬安之間的消長。

至於柳采葳，張禹宣表示，作為國民黨正藍的第三席，如同蔣萬安面對黃珊珊的夾擊，相對於穩定的陳炳甫、葉林傳，柳采葳的勝敗才是中山大同藍軍能否獲勝的真正關鍵，如果選票過度集中前半段，又或是分散到林珍羽，都會讓民進黨撿去第5席。

張禹宣說，綠軍若是聰明，就該把選票集中陳怡君，確保4席到手，而藍軍操盤者真正該做的，是確保柳采葳這第三席不能丟失，否則為了一席+1，將成為-2，如同市長選戰棄保，唯有歸隊才能真正確保勝選。