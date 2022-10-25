果樹被害死！愛狗男反常打狗洩憤　竟還怒砍鄰居全家1死2傷

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東佳冬鄉24日晚間發生一起命案！一名吳姓男子長期跟鍾姓鄰居為了果樹問題發生糾紛，24日晚間持刀到鍾男家中理論，卻一刀將鍾男砍死，返家後也因傷重目前仍在醫院搶救當中。據鄰居表示，吳嫌本有一隻愛犬，過去都對狗狗疼愛有加，但近日卻突然反常經常打狗，正當鄰居覺得有異時，卻發生此案，也讓鄰居相當驚訝。





▲吳姓男子為果樹砍死鍾姓男子，鄰居驚吐，兇嫌過去幾天經常打狗洩憤，沒想到卻發生命案，讓人震驚。（圖／民眾提供）

經查，吳嫌因為懷疑種的吉利果樹與荔枝樹被死者噴灑農藥，導致果樹枯萎死亡，24日便跑到鄰居家理論，但雙方爆發激烈衝突，吳嫌竟一刀將鍾男砍死，鍾男妻兒見狀上前攔阻也雙雙受傷。

▲吉利果樹(右)剩樹根，荔枝樹(左)枯萎死亡。（圖／民眾提供）

吳嫌砍死人後返回50公尺外的住家，當時正在家中洗澡的吳母，聽到兒子返家大聲呼喊，她聽聞後急忙穿衣衝出浴室，看到兒子倒在地上，全身是血、腸子外露，屋內外也都是血跡，讓她嚇得不知所措。

據了解，吳嫌家中本來養了隻狗，吳嫌平時對牠疼愛有加，每天早上都會帶著狗狗去散步運動，但近期疑似因為心情不佳，經常打狗洩憤，狗的哀嚎聲響徹雲霄，鄰居聽了相當不捨，而正當鄰居對於吳嫌的反常舉動覺得怪異時，竟發生此次命案，也讓鄰居震驚不已。

枋寮分局表示，受傷的吳嫌經過一晚的開刀搶救，目前在加護病房救治中，仍有生命危險；鍾姓太太則在下午開完刀，斷的左手拇指無法接回，目前換鍾姓兒子在開刀，鍾姓母子都沒有生命危險，兩人的傷勢多集中在雙手，研判是搶奪刀子時受傷，鍾姓死者則將在明天上午會同法醫進行複驗，而詳細的事發原因仍有待進一步調查釐清。