藝FUN券常態化！柯文哲：天下沒白吃的午餐　硬體建設預算被拿掉

▲柯文哲出席熊好券2.0公開抽籤記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

文化部於疫情推出的「藝FUN券」將常態化，初期補助18歲青年，希望給予學生一定費用參觀展演、欣賞電影；文化部長李永得24日表示，期望達到每人1200元消費金額補助。面對「藝FUN券」可能常態化，台北市長柯文哲25日回應，國家錢就這麼多，天下沒有白吃的午餐。

柯文哲25日上午出席「熊好券2.0」公開抽籤記者會，會後接受媒體訪問。針對文化部研擬將「藝FUN券」常態化，柯文哲表示，國家的錢就這麼多，花完就沒有了，自己也知道部分縣市的社福做很好，包括讀書不用錢、營養午餐不用錢，「問題是政府預算就這麼多，這些不要錢，那一定是將硬體建設的錢拿掉。」

柯文哲強調，「國家的錢就這麼多，天下沒有白吃的午餐。」這也是政治人物最大的壓力，在討好民眾、國家長期發展中做抉擇，這是一個滿難的題目，「什麼都做長期規劃，問題是就會選不上，但若老是為了選上，那整個國家進步就會被犧牲掉。」

話鋒一轉，柯文哲批評，台灣2000年後面臨的就是這種困境，仔細看可發現台灣2000年後幾乎沒有長期規劃，現在說十大建設，腦袋中第一個想到的是已故前總統蔣經國，代表蔣經國後台灣就沒有國家長期基礎建設，包括愛台十二建設、前瞻計畫等，時間過後再回去看，「好像腦袋空空，一大堆蚊子館。」有哪一個政治人物願意說來制定30年計畫？

柯文哲說，北市府今早在討論警察局、聯合醫院20年計畫，思考拆除老舊警察局後，應該重新佈置成什麼樣子，希望市政可以延續，且一定要建立文官制度，「文官制度沒建立，這國家不會有前途。」