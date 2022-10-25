　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

▲▼柯文哲出席熊好券2.0公開抽籤記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席熊好券2.0公開抽籤記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府推出「台北熊好券2.0」，10月18日開放登記至10月24日截止，並於25日上午10時由台北市長柯文哲召開抽籤記者會，抽中民眾當天就可馬上使用；柯文哲今日按下抽球機抽出5顆球，結果抽球機一度故障，經過排解後才抽出5顆亂數種子8、3、8、5、3號，輸入電腦後抽出69.6萬人，下午就可透過台北通APP查看有無中獎。

台北市政府25日上午舉辦「熊好券2.0公開抽籤記者會」，由柯文哲親自出席並進行抽籤；但當柯文哲要使用抽球機進行抽球時，抽球機一度卡住，現場場面尷尬；最終經過排解後才抽出5顆亂數種子8、3、8、5、3號，但也僅供電腦進行選號作業，並從中抽取69.6萬名民眾，因此5個號碼不影響民眾兌獎，中獎民眾仍要等待下午「台北通APP」查看，且北市府此次仍未說明25日下午幾點開獎。

▲▼柯文哲出席熊好券2.0公開抽籤記者會。（圖／記者袁茵攝）

台北市政府18日宣布，此次推出的「台北熊好券2.0」，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券，共計有6種票券，發行69.6萬份，其中以市集券來看，一共分成4項票券，包括市場券4張、夜市券3張、地下街券2張、通用券1張，面額皆是100元；而此次也不同於以往，登記時不用再排列優先順序，而是直接從6種票券中選取2種。

「熊好券2.0」於18日下午開放填寫意願登記，至24日下午6時截止登記，並在25日律師見證下辦理線上抽獎。10月24日前已註冊成為台北通APP會員中獎民眾，可於當日下午獲得票券；至於採上網或透過ibon機登記中獎民眾，則在11月3日晚上0時前註冊成為台北通APP會員，系統將於11月4日進行派券，如未能於前開期限完成註冊者，將視為自動放棄。

而「熊好券2.0」中獎者可於10月25日取得票券當日，即可開始消費，活動時間至12月18日晚上0時止，未使用完畢者將由系統全數回收。

台北市政府表示，截至24日下午6時，一共有167萬7832人完成線上登記，完成登記民眾可於25日下午打開「台北通」APP查看是否中獎，如有中獎即可持電子票券消費使用，使用期間自10月25日至12月18日0時止。

ET快訊
有熊大兔兔！　LINE推4款免費貼圖
亡夫託夢「身體很痛」！　部分骨灰被拿走
LIVE／軍卡輾斃母女關鍵瞬間曝光　狠男砍鄰1死3傷！竟為2
2果樹被噴藥枯死「砍殺1家3口」！　兇嫌母曾勸：當賠錢算了
韓男團遭施暴影片曝！　女老闆見成員暈倒怒：病成這樣在演戲？
1千萬退休金「全買0056」！過來人勸退　推1買法更穩
早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃母女　警調行車紀錄器釐清

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周玉蔻喊「票投蔣萬安就是投給習近平」　陳時中笑而不語

高端提供免費PCR！藍營喊改發現金　綠營批國民黨為反而反

黃珊珊2民調落差大　柯文哲：太奇怪！逼近時難判斷

直擊／城隍廟尬場有溫差？陳時中參香被要簽名　蔣萬安比6喊凍蒜

黃珊珊公布文化政策　推台灣「東尼獎」、高中以下免費逛美術館

烏克蘭議員訪台談戰爭啟示　綠黨團：歡迎！有重要象徵意義

中共二十大後走向？　柯文哲：「兩岸」應是指太平洋兩岸

藝FUN券常態化！柯文哲：天下沒白吃的午餐　硬體建設預算被拿掉

光復77週年守護台灣　蔣萬安：讓中華民國擁有自由、民主

韓國瑜喊投柯志恩「買1送2」　綠營狂酸：落跑市長又回來騙

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

金鐘57／陳亞蘭奪視帝..楊麗花虧「胸部太大」XD　背板倒掉超淡定：什麼叫最佳男主角

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

女友懷孕他登門提親超挫　準岳父「回6字」逼出眼淚

火焰蛋糕秀驚變焦黑樣 燃燒過程網：超危險！

《營業中》客人問「不是有藝人」　炎亞綸神回：我綽號汪東城啦XD

周玉蔻喊「票投蔣萬安就是投給習近平」　陳時中笑而不語

高端提供免費PCR！藍營喊改發現金　綠營批國民黨為反而反

黃珊珊2民調落差大　柯文哲：太奇怪！逼近時難判斷

直擊／城隍廟尬場有溫差？陳時中參香被要簽名　蔣萬安比6喊凍蒜

黃珊珊公布文化政策　推台灣「東尼獎」、高中以下免費逛美術館

烏克蘭議員訪台談戰爭啟示　綠黨團：歡迎！有重要象徵意義

中共二十大後走向？　柯文哲：「兩岸」應是指太平洋兩岸

藝FUN券常態化！柯文哲：天下沒白吃的午餐　硬體建設預算被拿掉

光復77週年守護台灣　蔣萬安：讓中華民國擁有自由、民主

韓國瑜喊投柯志恩「買1送2」　綠營狂酸：落跑市長又回來騙

詹皇想在賭城經營球隊　NBA總裁肯定但又說這話潑冷水

周玉蔻喊「票投蔣萬安就是投給習近平」　陳時中笑而不語

新海誠新作《鈴芽的門鎖》確定於台灣上映　電影12分鐘開場將公開

因2棵果樹砍他全家1死2傷　死者姊怒：剁手腳也沒關係卻出人命

獨／交通場站量體溫退場！評估方向曝　發燒可搭、雙鐵測溫儀免撤

高端提供免費PCR！藍營喊改發現金　綠營批國民黨為反而反

台中「雙子星」受矚目　冠德卡位引爆地主黃金陣容曝光

黃珊珊2民調落差大　柯文哲：太奇怪！逼近時難判斷

蟒蛇爽吃老鼠！下秒遭更大巨蟒「連蛇帶鼠」一口吞...驚悚畫面曝

超商獨家「COLD STONE新口味」！加滿珍珠超欠吃　免費送傳說虛寶序號

政治熱門新聞

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

軍卡擦撞機車釀2死　六軍團：非常抱歉

「身兼7職」喊告高虹安！卓政宏狂接陌生來電

游淑慧認愛三立總編輯！　曝透過朋友牽線「有告訴郝龍斌」

兵役延長「義務役每月薪餉將調整」　國防部：擬推1.5萬元方案

柯文哲租台玻大樓成「2024競辦」

下午就能用！台北熊好券2.0今抽籤

國民黨女戰將「10分鐘的戀愛」直擊　硬擠甜會男總編

國民黨女將戀愛也有SOP　79字回應熱戀三立高層

美女議員競選看板遭塗鴉！杜汶澤1句話被讚爆

游淑慧才酸三立「催票民調」　5天後被爆戀上總編輯

蔣孝嚴緋聞案又有新戰場！　周玉蔻槓蔡玉真：你是消息來源別想逃

彰化縣議員洪本成　保住候選人資格

更多熱門

相關新聞

韓籲2024「湊一色」　柯：標題王

韓籲2024「湊一色」　柯：標題王

前高雄市長韓國瑜近期展開全台輔選，獲得眾多支持者力拱再選總統，但韓國瑜24日坦言完全沒計畫，還提及2024國民黨若想打「清一色」已無法胡牌，得考慮打「湊一色」，有意暗指在野聯盟。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲笑稱，韓國瑜應該去報社當寫標題的人，一定會是一流。

遭陳時中嗆「懂啥毀」　黃珊珊反擊：是要家也被淹？

遭陳時中嗆「懂啥毀」　黃珊珊反擊：是要家也被淹？

批「假民調真文宣」又出籠　黃珊珊喊：棄藍綠、棄口水

批「假民調真文宣」又出籠　黃珊珊喊：棄藍綠、棄口水

遭爆手諭交辦城博　黃珊珊：紙條我寫的我負責

遭爆手諭交辦城博　黃珊珊：紙條我寫的我負責

高端年底前免費幫赴日民眾PCR　黃珊珊：應到獲認證前都補貼

高端年底前免費幫赴日民眾PCR　黃珊珊：應到獲認證前都補貼

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

即／母送6歲女上幼兒園！途中慘遭軍卡撞飛雙亡

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

朴春「身材大一號」近況照曝掀議

撞擊畫面曝！雙載機車貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

快篩陽不通報！她保證沒到處亂跑　「孫女1句話」全場靜默

永和分屍凶宅問話！對講機傳：在旁邊、頭很痛

醒來胸部被黏貼布　她看完紙條發毛急報警

《我愛冰冰Show》出大包！遭控侵版權

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

貨車翻覆疑載晶片　罕見4輪朝天吊離

直擊AV片場！幕後推手曝是台灣阿姨

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

大解封！11／7起「防疫新制」一次看

更多

最夯影音

更多
鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！
魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面