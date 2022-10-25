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交往4年一起買房！E奶妹「淚吐1理由」該嫁嗎？　網驚：換我來

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友和男友交往4年，除了論及婚嫁，兩人也一起買了間預售屋，雖然小倆口在各方面都非常合，感情也很好，但男友低性慾的表現，讓她陷入苦惱，不禁想問「這樣該嫁嗎？」

女網友在Dcard發文提到，她比男友小兩歲，目前已交往4年，也有結為連理的打算，而對方的職業是建築工程師，平常有在健身，身材微壯；不過她話鋒一轉，苦嘆「但男友的性慾真的很低很低。」

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她表示，剛開始交往的時候，比較常有性行為，「男友開車送我回家時，可以在車上親到1、2小時，雖然沒車震，但知道他性功能是沒問題的。」

原po透露，自己的身材不錯，身高160公分、體重46公斤，罩杯則是70E-F，「我第一次就是跟他，所以沒其他經驗，跟朋友聊天才發現，原來男友的性慾跟普通男生比差很多，我們感情其他方面都非常好，覺得他就是命中註定的人，但現在才4年，頻率就大概1個月1次吧！」

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

女網友強調，自己並不是性慾很強的女生，每周大概1次即可，「我會想現在都這樣了，以後結婚不就要過無性生活嗎？一個禮拜我會去他家住2-3天，可以每天聊天接吻抱抱，但性方面好像真的沒辦法，他都很累的樣子，然後眼睛就閉上了。」

原po提到，男友每天下班都會主動打給她，假日兩人也膩在一起，手機更是隨便她翻，所以排除在外偷吃的可能，「他好像沒有在看A片，也沒有自己打手槍，每天都12點以前睡覺，7、8點起床上班，請問我該如何跟男友溝通呢？」

對此，網友們紛紛回應，「我猜樓下會有人排隊」、「1個月1次真的無法想像耶，尤其我跟女友慾望都很強」、「可是他是不是上班真的很累阿」、「妳這身材我還不照三餐X妳，男友可以放生了」、「這麼好的放著不吃，糟蹋東西」、「我排隊！讓我來」、「浪費了這身材，讓出來吧」、「可以放生嗎？我還在後面排隊等候啊」。

▲▼SAT考試分為推理測驗和學科測驗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，文章也釣出同行，直言「建築業真的很累，如果是常加班的那種，累到回家倒頭就睡，的確是不會對女友有別的想法」、「建築工程本來就很累，假日正常也只想睡覺，多體諒自己的男朋友，不然可以多討論」。

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