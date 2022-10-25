進台積電「男友性情大變」　交往10年超殘酷！女友嘆：想佔我便宜

▲男友進台積電後，個性變得很暴躁。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「變得不像他了！」一名女網友無奈直呼，與男友交往近10年，如今他引以為傲進入台積電練功，但才入行1年多，男友彷彿變了一個人，脾氣差之外，也會看不起別的行業，還有佔原PO便宜等，讓原PO開始懷疑人生，「我也不確定是工作環境的問題，還是他本身變了，變得好像不是我當初愛的那個人。」

一名女網友在Dcard表示，男友碩士班畢業就到台積電工作，卻發現男友脾氣越來越差，彼此的思想、價值觀也開始有歧異，「我知道內部壓力很大，我也體諒他，但最近真的愈來愈誇張變得不像他了！」

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原PO舉例5點，首先是男友變得很自私，「什麼都只想到自己，不小心犯錯就是把錯推到別人身上」；第2點，別人對他的好視為理所當然，原PO包辦一半的家事、做早餐、晚餐等，若很累沒有做，男友就會情緒勒索。

第3點得理不饒人，常常一件事情要爭直到贏；第4點看不起其他行業，「常常會突然冒出一句某某行業很可憐」，或是看不起保體生，原PO認為別人也是拿讀書時間去練習，殊不知男友覺得原PO在鄙視他。

最後第5點，拿工作壓力大要原PO退讓，讓原PO心累直呼，「久了...發現他只是在佔我便宜。」原PO強調，以前交往都沒這麼嚴重，現在變成很嚴重，「我也不確定是工作環境的問題，還是他本身變了，變得好像不是我當初愛的那個人。」

▲男友上班壓力大，要原PO體諒他。（示意圖／記者廖婕妤攝）



心情抒發文曝光後，底下網友則殘酷直呼，「我朋友姊姊的前任也是，進去後臉色特變常常不耐煩+酸言酸語，盡早放生吧 ，裡面壓力大沒錯，但這不是用來傷害另一半的理由」、「應該是他變了，可以跟他溝通看看，如果真的受不了就放生吧」、「工作環境影響，公司應該心機重的人很多，要常告訴他，你是他另一半不是仇人更不是同事，不要把工作的情緒跟心態帶回家，如果溝通以後無效，就是人變了而已，離開是唯一選擇，除非妳能再忍20年」、「我遇到這樣的狀況，是一個警察朋友，自從當了警察了月收6~7萬，也開始莫名看不起某些職業。台積電應該壓力大造成的，但這應該不是全部原因，身邊的人也有差」、「本性露出，快逃吧」。