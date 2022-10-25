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「不會因為感動而交往」星座名單揭曉！對你沒感覺　做再多都沒用

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲不斷付出卻總是追不到心儀的他/她嗎？（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否曾耗費時間金錢精力追求心儀者，不過付出再多「最後卻只感動到自己」，頻頻以失敗收場。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》指出，因為比起感動，這幾個星座在感情裡更在意感覺，不會因為你不斷付出、做得再多而感動，因此進入一段關係內。快看看你暗戀的他／她是否上榜。

安德魯分析「對你沒感覺，做再多也不會因為感動進入愛情的星座名單」，並提醒，除了參考太陽星座外，一定要看金星：

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1.雙子座

雙子座超重感覺，若真的對你有興趣，打從曖昧期就會開始蒐集資料，翻遍你的IG、臉書動態，就想多了解你一點。天生能言善道的他/她什麼都能聊，但不代表對你有意思，若對你沒感覺，你拚命地付出、對他/她好，反而壓力倍增，也會因而產生愧疚感。面對愛情有點膽小的雙子座，不希望耽誤別人，若還沒準備或對你沒意思，從跟你相處的態度積不積極就能略知一二。

2.天蠍座

同樣屬於感覺派的天蠍座，面對愛情非常主觀，一股腦地對他/她好也許會感動，但心裡清楚感動、同情，和真正的愛與喜歡不同。在愛情裡算是相當理智，知道自己喜歡什麼、不要什麼，不喜歡被勉強。一向不浪費太多時間在不重要人身上的天蠍座，雖然很享受被追，但若對你沒感覺，你又做得太過火，會讓他/她渾身不自在，也會很反感。

「不會因為感動而交往」星座名單揭曉！對你沒感覺　做再多都沒用。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

▲若因為愧疚而與對方交往，這段感情也會很短命。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

3.牡羊座、射手座

不管是愛情或友情，這兩星座很容易被感動，因而產生錯覺，但這股感覺來得快去得也快，能分清是朋友還是喜歡的感覺，若只把你當好朋友，喜歡一起玩一起瘋，你的積極追求會讓他們想逃跑。火象星座都是獵人型星座，喜歡你就會主動出擊與爭取，製造機會相處，若感覺只是一般般，你的猛烈攻勢會讓他們厭煩，付出再多最後換來一場空，即使最後他們因為「愧疚、罪惡感」嘗試交往，這段關係也不會維持太久。

牡羊、射手座喜歡自己追捕獵物，對於主動送上門者很快就會失去新鮮感，要得到他們芳心你必須具備一定實力。感情中的征服感對他們而言很重要，雖然熱情如火，但天生愛好自由需要非常大空間，要為了你犧牲自由，除非是他自己先喜歡你。

4.處女座、水瓶座

難搞的兩星座只要對你有感覺，可以拋開所有原則，對你的包容力與底線就會很大、很寬；躺若對你無感，你做什麼都是錯的。談戀愛偏向理智派的他們，非常相信直覺，就算受感動，也能一眼定江山，初期就已經知道「把你當朋友或有機會成為另一半」。若只是前者，積極付出是沒用的，熱烈與緊迫盯人的追求會讓他們受不了，屬於感情中無法自己騙自己及不會將就的星座。

別看水瓶與處女座貌似隨和，事實上防備心強，要走入他們內心很困難，如果對你沒感覺又止不住愛意瘋狂付出，只會讓人覺得意圖不軌，對你的防備心隨之加重。兩人最大共通點就是對於愛情上偏向須顧及心靈層面，若無法在精神上、心靈上有所相通，是沒用的。

想知道這兩星座對自己有沒有興趣，從回訊息與對話就能得知。他們對於有感覺的人，會主動發出很多試探；如果關係還沒進入下一階段，你千萬別輕舉妄動，對他們做出太多親密行為，等於把自己打入萬丈深淵、必死無疑，花個一年半載就是撩不動、追不到。

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