超狂「北捷美食地圖」9張快收！拉麵、燒肉、麻辣火鍋全都有

▲愛吃拉麵的朋友可以參考拉麵地圖。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每次和朋友相約，都不知道要去哪家餐廳吃飯嗎？網友「菇菇」就以台北捷運的路線圖為底，列出各站的美食。超狂9張美食地圖曝光後，吸引萬人朝聖，分享數也破萬，引發網友熱議。

網友「菇菇」在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，透露他花了很久的時間製作出「台北捷運美食地圖」，包含壽喜燒吃到飽、燒肉吃到飽、燒肉套餐、單點燒肉、韓式燒肉、拉麵、麻辣火鍋、漢堡、素食。不過他也說，「如果有miss掉的店家請見諒，這張圖上的不代表每間都很好吃。」

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超狂地圖曝光後，底下網友也紛紛回應，「超厲害！可以借分享嗎」、「拉麵那張很棒」、「想要原圖！熱愛美食」、「覺得可以」、「好強喔！太厲害了」、「出發」、「佩服～都是用錢跟時間堆積起來的成就」、「快收藏啊」。另外也有網友敲碗，「請問有人做台中版的嗎」、「希望有生之年可以有台南美食地圖」。

▼台北捷運美食地圖。點圖可放大。（圖／網友「菇菇@sylvia20220218」授權提供）

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