軍人激戰人妻「運動做到死」！哄：懷孕給名分　綠帽夫怒開吉

▲高雄一職業軍人偷吃人妻，約她「兩人運動做到死」，被告上法院後判賠6萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一職業軍人小王偷吃人妻，傳訊不斷邀約她「一起通姦罪要不要」、「兩人運動做到死」、「想打砲，明天見」，被人夫發現2人姦情，告上法院向小王求償50萬元，全案審理時，小王雖辯稱不知道人妻已婚，但法官不採信，認為他侵害配偶權，判賠6萬元，全案還可上訴。

判決指出，人夫控訴他和妻子結婚才2年，就發現妻子和一名職業軍人搞外遇，小王明知道妻子有家庭，仍於去年11月起，多次和她發生性行為，侵害他配偶權，他要向小王求償50萬元。

全案審理時，小王辯稱他不知道人妻已婚，但法官查看小王與人妻的訊息，小王對人妻表示「一起通姦罪要不要」，而人妻頻頻要求「我要的是同居」、「用我的身體付出，至少也要得到一個地位吧」、「真的很愛你」，不過小王只想打砲，慫恿「妳可以用懷孕綁著我」、「Ｘ一Ｘ懷孕了，我是不是就會跟妳在一起了」，人妻則怨懟「重點你很久才要內X一次啊」。

法官據此認為，2人對話雖提及「打砲」等性暗示內容，尚難認定小王知道人妻已婚，但後來小王自己提及「別忘了妳是有家庭的人」，又約人妻「每個禮拜來睡我這，兩人運動做到死」、「要不要一句話，不要廢話」，不斷對人妻性邀約，顯然侵害配偶權，判小王應賠6萬元，全案還可上訴。