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社會 社會焦點 保障人權

人夫和「代理孕母」生2個小孩！還入籍要正宮養..她崩潰訴離吞敗

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲台南人妻控訴丈夫在大陸偷吃小三，還把和小三生的2個小孩帶回台灣，想叫她扶養。人妻因而提出離婚，卻因過了法律追訴期而無法離婚。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／台南報導

台南一人妻辛苦求子多年，婚後15年好不容易做試管生下1子，經常在大陸工作的丈夫卻聲稱，他早在大陸找「代理孕母」生了2個孩子，要帶回台灣讓她一起扶養，結果被人妻發現小孩是丈夫偷吃大陸小三生的，讓她大受打擊，訴請離婚。台南地院審理，認為人妻2018年就發現丈夫外遇，還讓2名非婚生子女入籍，卻直到今年才提離婚，已錯過法律追訴期，判人妻敗訴，全案還可上訴。

判決書指出，人妻小芳(化名)和丈夫阿民(化名)於2001年結婚，阿民因工作關係，經常到大陸地區出差。小芳控訴，因婚後多年2人一直都沒有小孩，她想到丈夫是獨子需要傳宗接代，壓力很大，多次努力嘗試做試管嬰兒，才終於在2016年生下一子。想不到丈夫卻早在孩子出生前，就在大陸有小三，並和小三在2013年、2016年陸續生下2名子女。她後來發現丈夫在大陸地區「認養」2名小孩，經詢問後，阿民竟怪她多年都生不出小孩，他才會找代理孕母生孩子，甚至要求她扶養這2名孩子，被她拒絕。

小芳表示，2018年阿民將一份和解書傳給她看，上面記載丈夫和小三有非婚生2子女，因撫養金、將來財產分配、小三買房等項目，需支付小三巨額和解金等事宜，她才驚覺根本沒有什麼「代理孕母」。小芳和小三聯絡上後，小三還要她成全他們共組家庭，讓小芳忍無可忍，和阿民爭執不斷，覺得婚姻已經營不下去，向法院訴請離婚，並請求阿民應付她3千萬元的夫妻財產差額，另外阿民在大陸偷吃小三時，她還得在台灣照顧臥病的公公、承受求子的痛苦，審酌結婚20年來的精神損害，再向阿民求償撫慰金200萬元。

全案審理時，阿民強調現在科技發達，2個非婚生小孩是代理孕母生的，會這麼做是一種保險的概念，生了1個後因擔心幼子會早夭，為了要有所防範，所以又再生一個。他很積極的想把小孩帶回台灣，就是想要和小芳一家5口好好生活，可見孩子不是他和別的女人性交生的。和解書是因為代理孕母在大陸不合法，他只能用監護權相關處理模式，拿錢放人和對方協調。

法官審理認為，民法規定配偶與人合意性交時可請求離婚，但有請求權的一方，若於事前同意或事後宥恕，或知情超過六個月、或從事情發生後超過二年，就不能請求離婚。而小芳於2018年就發現和解書，且2名非婚生子女也於2019年間入籍以小芳為戶長的戶籍地，小芳卻直到今年2月才提出離婚訴訟，可認她得知此事後，有寬恕阿民的客觀情狀，判小芳敗訴，全案還可上訴。

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