人妻離家秒和小王同居　再劈1男「解鎖超多」懷孕　綠夫獲賠百萬

▲桃園一工程師發現妻子離家後懷孕，還和小王有許多鹹濕對話。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一人夫指控，妻子離家出走後，和男子阿凱(化名)曾同床共枕、出入都由他開車接送，又在妻子遺留的電腦中，發現她傳私密照給另一位男子阿明(化名)，還對阿明說「我也好想被你X，老公」，阿明也傳「妳今天好棒，解鎖超多」，憤而對妻子和阿凱、阿明各連帶求償1百萬。桃園地院認為，人夫並無提出妻子和阿凱出軌的證據，另根據對話，人妻肚子裡的孩子應是阿明的，判人妻和阿明應連帶賠償100萬元，阿凱免賠，全案還可上訴。

判決書指出，擔任工程師的人夫和妻子育有2名子女，人夫指控，結婚7年後，妻子表示小孩的監護權都可以給他，就於去年7月搬離住處，且出入都由男子阿凱接送、2人也曾同床共眠。人夫有天打開婦產科APP輸入帳密，竟發現妻子又懷孕了，且在去年9月去做超音波，推算懷孕周數約5周，顯然不是他的小孩，而是和阿凱生的。

人夫表示，去年8月他打開妻子留在家中的電腦，又發現另一名男子阿明登入的臉書帳號，妻子不僅與他對話露骨、充滿性暗示，還傳送私密照和影片給他，2人還討論妻子懷孕、生子的事情，他覺得配偶權受侵害，向妻子和阿凱、妻子和阿明各連帶求償100萬元精神撫慰金。

法官審理認為，阿凱雖經常開車載人妻，但無其他證據顯示2人有逾越一般男女分際，判阿凱免賠。另查看阿明和人妻的對話，2人在去年6至7月就討論人妻懷孕產檢、生育小孩的事情，阿明還表示「等到妳高潮，開心」、「妳今天好棒，解鎖超多」，人妻也回「你也很棒，一直在等我」、「舔到你受不了」、「我也好想被你X，老公」等語，並傳送僅穿內衣、手摸私處的私密照給阿明，足見2人應有性行為並導致人妻懷孕，侵害人夫配偶權，應連帶賠償精神撫慰金50萬元，全案還可上訴。