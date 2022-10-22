　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻極樂2男「解鎖超多」懷孕　工程師夫登APP「算週數」崩潰怒吉

▲小三,外遇,偷吃,妹子,正妹,性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲桃園一工程師發現妻子離家後懷孕，還和小王有許多鹹濕對話。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一人夫指控，妻子離家出走後，和男子阿凱(化名)曾同床共枕、出入都由他開車接送，又在妻子遺留的電腦中，發現她傳私密照給另一位男子阿明(化名)，還對阿明說「我也好想被你X，老公」，阿明也傳「妳今天好棒，解鎖超多」，憤而對妻子和阿凱、阿明各連帶求償1百萬。桃園地院認為，人夫並無提出妻子和阿凱出軌的證據，另根據對話，人妻肚子裡的孩子應是阿明的，判人妻和阿明應連帶賠償100萬元，阿凱免賠，全案還可上訴。

判決書指出，擔任工程師的人夫和妻子育有2名子女，人夫指控，結婚7年後，妻子表示小孩的監護權都可以給他，就於去年7月搬離住處，且出入都由男子阿凱接送、2人也曾同床共眠。人夫有天打開婦產科APP輸入帳密，竟發現妻子又懷孕了，且在去年9月去做超音波，推算懷孕周數約5周，顯然不是他的小孩，而是和阿凱生的。

人夫表示，去年8月他打開妻子留在家中的電腦，又發現另一名男子阿明登入的臉書帳號，妻子不僅與他對話露骨、充滿性暗示，還傳送私密照和影片給他，2人還討論妻子懷孕、生子的事情，他覺得配偶權受侵害，向妻子和阿凱、妻子和阿明各連帶求償100萬元精神撫慰金。

法官審理認為，阿凱雖經常開車載人妻，但無其他證據顯示2人有逾越一般男女分際，判阿凱免賠。另查看阿明和人妻的對話，2人在去年6至7月就討論人妻懷孕產檢、生育小孩的事情，阿明還表示「等到妳高潮，開心」、「妳今天好棒，解鎖超多」，人妻也回「你也很棒，一直在等我」、「舔到你受不了」、「我也好想被你X，老公」等語，並傳送僅穿內衣、手摸私處的私密照給阿明，足見2人應有性行為並導致人妻懷孕，侵害人夫配偶權，應連帶賠償精神撫慰金50萬元，全案還可上訴。

►韓國cocodor「花栗鼠」擴香超可愛！買一送一才423元

ET快訊
快訊／今本土+35601　另增52死
唾棄廖老大！老闆怒改「最難喝的飲料」開幕更紅　現場爆買照曝光
只加1筆 「5＋5＋5＝550」　男童瞄一眼秒解出
蔡尚樺324字再發聲哭了！　「喬完奶對比照」曝光
臺大東森生技產學高峰會打造健康大未來　王令麟盼行銷國際成為台
父親臨終前告知「水缸裡有便當盒」！3姊弟開完崩潰痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄楠梓自撞事故！小貨車失控衝上分隔島　車頭撞毀駕駛受傷

小黃超狂迴轉！小客車挨撞後衝路旁「打保齡球」　14機車全倒

人妻離家秒和小王同居　再劈1男「解鎖超多」懷孕　綠夫獲賠百萬

車速太快變換車道失敗！害7自小客連環撞　4人受傷...這下賠慘了

瘦小婦迷失街頭　暖警「超man公主抱」帶她回警所

女高職生教室暴走！單挑男同學「垃圾桶蓋他頭」　動怒原因曝光

苗栗台3線重機「雷殘」撞4追焦手　警全力掃蕩...車禍事故少一半

男子獨攀北插天山腳傷受困　大溪警消夜搜4hrs...平安尋獲送下山

路邊停車突開門！阿北慘遭「瞬間擊落」　警：最高可罰3600

21歲黑手騎擋車返家遇死劫！慘遭同行撞死　母親悲痛北上認屍

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

8旬老師傅打開百年保險櫃　花40分鐘揭彰化「黃金傳說」

碰瓷騎士沿路緊貼貨車　下秒上演慢動作綜藝摔

相機自拍棒突斷掉落海！　魚兒意外入鏡成水中美景

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

光良金鐘謝「無名英雄」們！　開唱《少年》、《天堂》掀回憶

高雄楠梓自撞事故！小貨車失控衝上分隔島　車頭撞毀駕駛受傷

小黃超狂迴轉！小客車挨撞後衝路旁「打保齡球」　14機車全倒

人妻離家秒和小王同居　再劈1男「解鎖超多」懷孕　綠夫獲賠百萬

車速太快變換車道失敗！害7自小客連環撞　4人受傷...這下賠慘了

瘦小婦迷失街頭　暖警「超man公主抱」帶她回警所

女高職生教室暴走！單挑男同學「垃圾桶蓋他頭」　動怒原因曝光

苗栗台3線重機「雷殘」撞4追焦手　警全力掃蕩...車禍事故少一半

男子獨攀北插天山腳傷受困　大溪警消夜搜4hrs...平安尋獲送下山

路邊停車突開門！阿北慘遭「瞬間擊落」　警：最高可罰3600

21歲黑手騎擋車返家遇死劫！慘遭同行撞死　母親悲痛北上認屍

砲轟黃珊珊「投機份子」　連勝文：民進黨在北市再差也有3成5

「韓總來台中」今昔藍營共主竟未同台　盧秀燕19字回應了

公益診療！嘉義長庚醫療團隊為安仁家園孩童健檢　

高雄楠梓自撞事故！小貨車失控衝上分隔島　車頭撞毀駕駛受傷

快訊／今本土+35601「連3天跌破4萬」　另增52死

點交法拍屋驚見白骨　最倒楣得標人解套僅能「告法院」

韓國柴柴「戴耳機」化身小店員　眼神死不情願端坐：要下班了沒

小黃超狂迴轉！小客車挨撞後衝路旁「打保齡球」　14機車全倒

嘉基骨鬆中心「骨折聯合照護」　服務5百骨質疏鬆患者

唾棄廖老大！老闆怒改「最難喝的飲料」開幕更紅　現場爆買照曝光

社會熱門新聞

人夫車震小三吸到破皮　辯在吃麵

知名YouTube女演奏家「裸照瘋傳」　恐怖前男友下場慘

快訊／五股槍響！警匪追逐傷亡不明

貨車逆向撞機車　騎士送醫不治

女友命案陳同佳出獄三周年　港媒：來台自首意願未變

破應召站逮4女！長腿妹竟是變性人...客人渾然不知

即／台7線18歲失蹤女　與母最後通話曝

人妻帶網友回家被抓包　小王竟扮成閨蜜偽裝

遲遲未到班！台南市二分局警官陳屍住處

即／彰化神秘保險櫃打開了　百年「黃金傳說」揭曉

五股男拒檢衝撞　警開5槍追捕

21歲黑手騎擋車回家被同行撞死！母心碎認屍

路隊長遭罰3000怒公審！國道警幫P圖3字酸爆

短髮女孩教室大暴走！單挑男同學「舉垃圾桶蓋他頭」　動怒原因曝光

更多熱門

相關新聞

樓下阿北陽台狂抽菸！夫妻告上法院獲賠

樓下阿北陽台狂抽菸！夫妻告上法院獲賠

台中一羅姓男子長期在陽台抽菸，二手菸味經常飄到樓上江姓夫妻家中，讓他們不堪其擾，多次和羅男溝通都不被理會，只好自行購買空氣清淨機，並錄下羅男抽菸的行為和空氣清淨器的數值做為證據，向法院提告。台中地院審理，認為羅男在陽台抽菸的行為，已嚴重影響樓上鄰居長期居住品質，判羅男應賠償江家夫妻一人2萬元，共計4萬元賠償金，且不得再讓二手菸飄進江家，全案還可上訴。

色老闆下體頂屁股　辯「下半身超越理智」

色老闆下體頂屁股　辯「下半身超越理智」

台中海線絕美接待中心變秀場　在地認新案價衝3字頭「值得」

台中海線絕美接待中心變秀場　在地認新案價衝3字頭「值得」

公益路10年「鹽選燒肉」悄卸招　吃貨點出撐不下去主因

公益路10年「鹽選燒肉」悄卸招　吃貨點出撐不下去主因

水泥灌漿爆管噴濺對面住戶　中市府開罰

水泥灌漿爆管噴濺對面住戶　中市府開罰

關鍵字：

外遇婚外情偷吃台中

讀者迴響

熱門新聞

劉雨柔、楊皓如正式撕破臉！深夜爆哭：這就妳水準

蔡尚樺爆乳過頭道歉了！鬆口認「我很後悔」

父親臨終前告知水缸有便當盒　子女打開痛哭

外甥來家裡玩突安靜！他見絕望一幕崩潰

趙小僑女兒3月大確診疑腦炎「緊急送ICU」！

醫示警：「這1位置痛」小心是胃癌！有3症狀已中末期

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

人夫車震小三吸到破皮　辯在吃麵

知名YouTube女演奏家「裸照瘋傳」　恐怖前男友下場慘

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

Lulu奪下主持人！黃子佼兌承諾

金鐘獎／一領完獎…背景男聲突制止喊「佼哥」！

嬤過世前　黑狗晚上8點吠叫保護

快訊／12:38發生規模4.5地震！最大震度3級

婆婆顏值太逆天！被婚宴賓客誤認是新娘

更多

最夯影音

更多
恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人

恭喜Lulu得金鐘了！！！　一喊到名就爆哭...超感人
小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

小S「雙肩超高角」撞倒麥克風　派翠克機靈...她氣：鋒頭被搶XD

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

台7線女「失蹤前身影」曝　與母最後通話：身子很冷

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

金鐘57／最猛VS.最萌　蔡尚樺爆乳！視網膜「柚子」有夠Ｑ

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

AKIRA壓軸「直奔台上頒獎」　全中文致詞：我是第一代姐夫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面