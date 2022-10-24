14歲少女偷開阿嬤保險箱！整疊鈔票約43萬台幣　分給班上每位同學

▲國外一名14歲中學女學生從家裡偷走約合新台幣43.5萬元現金後，到學校送錢給每位同學。（示意圖，與本文無關／視覺中國）

記者張寧倢／編譯

美國佛州一名14歲少女從家裡偷錢，撬開祖母的保險箱並拿走了大約1萬3500美元（約新台幣43萬5600元）的整疊現金紙鈔，拿到學校「分紅」給同學，據稱每位學生分到了數百美元後，少女的背包裡還被校方人員找到大約2500美元。

根據《紐約郵報》報導，馬里昂郡治安官20日公布的逮捕報告稱，匿名的14歲少女就讀於佛州北部馬里昂郡（Marion County）的威爾湖中學（Lake Weir Middle School），她利用螺絲起子和十字鎬撬開祖母的保險箱，偷走了大約1萬3500美元（約新台幣43.5萬元），再分給班上同學每人數百美元，現面臨竊盜重罪的指控。

報告指出，學校職員搜查了少女的背包，並在裡頭發現約2500美元（約新台幣8萬元）。起初少女宣稱這些鈔票是一名不知名的前學生給的，那人說想把錢分送給大家，但調查人員已認定這個說法不成立。逮捕報告提到，少女後來供認，她自己從保險箱裡拿出一疊20美金紙鈔，高度約有15公分。

據《福斯新聞》報導，少女的祖母向警方表示，這筆錢是她賣掉房產賺來的，現在卻損失了大半積蓄，是一次「毀滅性的打擊」，目前正在努力追回失竊款項。中學校長呼籲家長，詢問家中孩子是否拿到了這些現金，如果有請將錢交還校方人員協助轉交，而還錢的學生不會受到懲處。目前少女尚未吐露犯案動機。

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