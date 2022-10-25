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打造多元共融的幸福職場！P＆G寶僑家品鼓勵員工做自己　疫情下業績逆勢成長創高峰

▲▼多元平權,寶僑家品,P&G。（圖／寶僑家品提供）

▲P&G寶僑家品落實多元共融，為員工打造能真實做自己的職場。（圖／寶僑家品提供，下同。）

記者楊智雯／台北報導

性別平等、多元性別族群權益一直是全球關注的議題，在台灣積極推動多元平權的P&G寶僑家品不但年年參與同志大遊行，更從公司內部建立多元共融文化，打造平等尊重的職場，這不僅造就了堅強的團隊，也讓每個人的潛力能完全發揮，P&G寶僑家品香港台灣總裁林劍洪分享，「即使疫情挑戰大，P&G寶僑家品在台灣過去四年業績每年平均雙位數成長，創下歷年新高！」

過往四年業績傲人，很多人問秘訣是什麼？林劍洪說：「因為我們相信每個人都是領導者，創造一個員工可以信賴且能自在表達觀點與做自己的環境，員工就會勇於突破框架，自然就能打造優秀的團隊。」

▲▼多元平權,寶僑家品,P&G。（圖／寶僑家品提供）

▲P&G寶僑家品香港台灣總裁林劍洪。

P&G寶僑家品在組織內部對多元性別族群的支持也同樣用心，員工在公司的全力支持下自發組成多元共融小組，負責組織與員工深度溝通多元共融議題的活動外，更成立多元性別支持團體「GABLE」 （Gay 男同性戀、Ally 盟友、Bisexual 雙性戀、Lesbian 女同性戀、 Transgender 跨性別） ，鼓勵人人成為多元性別友善的盟友，讓多元性別員工能在職場真實做自己。

P&G寶僑家品認為家庭照護的責任不該有性別之分，為讓員工更從容地安排新生兒到來後的生活，提供全薪產假長達14週、陪產假8週，合法結婚同性伴侶與領養子女也能享有此福利。林劍洪甚至前年向總部爭取「Workways彈性工作專案」，在前年率全球P&G之先推行每月50％工時可在家工作，香港台灣多元共融執行長同時也是香港銷售部總經理陳俊文對這個政策很有感，「本來我們就有彈性工時與每周可在家上班一天的政策，50％彈性在家上班對員工的身心健康助益更大，尤其前陣子疫情反覆，居家上班的選擇大大減輕職場父母的心理壓力，其他員工也能按團隊與個人需求更有彈性地調整工作安排。」

5年內生了2胎的寶僑家品香港台灣幫寶適品牌總監陳映慈，是公司內第一批享受14週全薪產假的員工，身為職業婦女她深刻感受產假延長和彈性工時帶來的幫助，她說：「生老大時8週產假休完就回來上班，生第二胎時剛好遇到公司提供產假延長至14週，最有感覺是餵母奶變得輕鬆了。」14周的全薪產假讓她有更多時間適應新身份，慢慢恢復到最好的身心狀態回到職場。回來上班的第一週，她笑說：「那是個完美的第一週！」

50％彈性工時的福利，讓陳映慈實現工作與生活平衡，「我很喜歡小孩、也很喜歡工作，我會把這些時間排得很滿，沒有任何一個時間是屬於我自己，現在我在家上班時利用原本的通勤時間沈澱自己，即使只有短短半小時，卻讓我一整天工作效率非常好。」她大讚：「這真的是三贏的政策！」

P&G寶僑家品不自滿於內部推動，也希望透過品牌傳播的影響力，有意識地把多元共融的價值影響更多人。例如連續兩年與家樂福共同推出「愛在就是家」就是成功案例之一。P&G寶僑家品認為家的組成樣貌可以很多元，只要有愛，那裡就是家，希望給予多元家庭更多力量，潛移默化的影響合作夥伴和消費者建構多元共融的價值觀。林劍洪說：「做向善的工作，結合共同理念的夥伴創造更好的業績，也為社會帶來更多正向循環，這是我們希望看到的成效。」

多元共融的職場環境，不但增加了員工向心力，激發員工潛能，更提升客戶對P&G寶僑家品的信任感，在在證明一個善念的推動是創造長遠競爭優勢的決勝點。

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