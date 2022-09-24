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黃偉哲競選團隊就定位　百工百業後援會團結挺連任

▲總統蔡英文24日下午出席「挺台南，繼續拚」百工百業後援會支持黃偉哲競選連任活動，超過2000人到場力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統蔡英文24日下午出席「挺台南，繼續拚」百工百業後援會支持黃偉哲競選連任活動，超過2000人到場力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文24日下午出席「挺台南，繼續拚」百工百業後援會支持黃偉哲競選連任活動，超過2000人到場力挺；其中，總統府國策顧問黃崑虎、台南老縣長陳唐山、醫界大老韓良誠和安南醫院院長林聖哲等人出任競選團隊榮譽幹部，6名立委則分別擔任分區總督導，象徵台南正綠軍整隊完成，各界團結挺黃偉哲連任。

▲總統蔡英文24日下午出席「挺台南，繼續拚」百工百業後援會支持黃偉哲競選連任活動，超過2000人到場力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，這4名榮譽幹部對台灣民主和台南進步都有深遠貢獻，衷心感謝他們願意擔任競選團隊榮譽幹部，「是我繼續拚市政的最大後盾！」

▲總統蔡英文24日下午出席「挺台南，繼續拚」百工百業後援會支持黃偉哲競選連任活動，超過2000人到場力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統蔡英文24日下午出席「挺台南，繼續拚」百工百業後援會支持黃偉哲競選連任活動，超過2000人到場力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲競選團隊分別由國策顧問黃崑虎擔任後援會榮譽總會長，老縣長陳唐山出任競選總部榮譽主委，競選總部榮譽總幹事則為林聖哲，韓良誠醫師擔任顧問團榮譽團長。

▲總統蔡英文24日下午出席「挺台南，繼續拚」百工百業後援會支持黃偉哲競選連任活動，超過2000人到場力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，高齡８旬的黃崑虎和陳唐山都是台南資深民主前輩，一輩子為台灣民主和台南發展奔走，精神值得後輩學習；而年逾八旬的醫界大老韓良誠醫師從醫60年，至今仍堅持視病如親、親自看診，更是全力促成台南成大老人醫院的最有力推手。

▲總統蔡英文24日下午出席「挺台南，繼續拚」百工百業後援會支持黃偉哲競選連任活動，超過2000人到場力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而這兩年受到COVID-19疫情衝擊，黃偉哲擔任市長任內半數時間在全力抗疫，特別感謝站在防疫第一線的醫護人員，因此，黃偉哲極力邀請林聖哲擔任榮譽總幹事，並向賴清德副總統請益。黃偉哲說，林院長是台南防疫的４大主責醫院院長之一，對台南防疫工作盡心盡力，非常感謝林院長願意擔任競選總部榮譽幹部。

▲總統蔡英文24日下午出席「挺台南，繼續拚」百工百業後援會支持黃偉哲競選連任活動，超過2000人到場力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

競選團隊指出，24日報名與會的百工百業後援會包括醫、農、工、商、藝文、觀旅和原民、宗教等各式團體代表，民進黨主席蔡英文授戰旗給市長黃偉哲，象徵民進黨團結一致要在台南達成「市長連任、議員過半」、「黃偉哲凍蒜 議員轟不讓」的聯合競選總目標。

▲總統蔡英文24日下午出席「挺台南，繼續拚」百工百業後援會支持黃偉哲競選連任活動，超過2000人到場力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲總統蔡英文24日下午出席「挺台南，繼續拚」百工百業後援會支持黃偉哲競選連任活動，超過2000人到場力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲總統蔡英文24日下午出席「挺台南，繼續拚」百工百業後援會支持黃偉哲競選連任活動，超過2000人到場力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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