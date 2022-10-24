陸9月失業率上升至5.5%　稱受「多地疫情散發多發」影響

未來可能不會再有「可以混到退休」的工作。雖然舊的產業、企業或職位會被淘汰，但是有一種東西不會，那就是能力。不管你做的是全職工作還是兼職工作，有某種與眾不同的能力很重要。你在工作過程不能只累積薪水，累積單一技能，你還要培養多元的技術，不時得注意、學習新技能。