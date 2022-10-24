陸9月失業率上升至5.5%　稱受「多地疫情散發多發」影響

▲大陸失業率上升。（圖／CFP）
記者蔡紹堅／綜合報導
中國大陸國家統計局24日發出了延期一周的第3季經濟成長數據，其中，9月底全國城鎮調查失業率為5.5%，比8月上升0.2%；前3季失業率平均為5.6%，其中第3季平均為5.4%，比第2季下降0.4個百分點。
大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍表示，9月份，多地疫情散發多發對就業產生一定影響，失業率有所上升。
9月16至24歲人口調查失業率為17.9%。王萍萍提到，第3季以來，重點群體就業形勢有所改善。8、9月份，16至24歲青年人失業率連續2個月下降，9月份為17.9%，比7月份高點下降2個百分點，下降幅度大於上年同期0.4個百分點。
前3季度，大陸全國城鎮調查失業率平均為5.6%，其中第3季平均為5.4%，比第2季下降0.4個百分點。王萍萍認為，今年以來，受疫情影響就業形勢出現一些波動。
王萍萍說，第1季，前兩個月就業形勢總體穩定，3月份受疫情影響，全國城鎮調查失業率升至5.8%。第2季，4月份調查失業率繼續升高至6.1%，5月份以後，疫情防控形勢有所好轉，一系列穩經濟穩就業政策措施落地顯效，調查失業率開始回落，6月份降至5.5%。
王萍萍還說，進入第3季，7、8月份城鎮調查失業率繼續下降，7月份為5.4%，8月份為5.3%，9月份受疫情多發散發影響調查失業率有所上升。
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