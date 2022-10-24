致敬高雄傳奇人物！少年陳其邁變「陳財佑2.0」：抓漏掉的青春

▲陳其邁掛上新看板，復刻高雄傳奇人物陳財佑廣告。（圖／陳其邁競選總部提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人絕對有看過「抓漏專家陳財佑」！力挺18歲公民權，在距離投票倒數一個月，高雄市長陳其邁連任競選總部今(24日)懸掛最新看板，看板上「少年陳其邁」化身「抓漏專家」，以高雄都市傳說「永遠18歲」的陳財佑抓漏宣傳車為致敬對象，邀選民一起「抓漏掉的青春」。

為了加強18歲公民權的宣傳力道，陳其邁競選團隊以高雄超知名「傳說人物」抓漏達人陳財佑，作為廣告看板設計的參考範例，這塊看板100%神複製陳財佑抓漏廣告，廣告排版也比照陳財佑原版設計，要透過南部最醒目、高雄人最熟悉的經典抓漏廣告，引起更多民眾對於18歲公民權的關注與支持。

▲南臺灣經典看板廣告「抓漏達人陳財佑」，高雄人都知道他是誰。（圖／翻攝自陳財佑粉絲專頁）

陳其邁競總指出，經詢問陳財佑本人，陳財佑也大方表示同意授權，不僅支持創意，也力挺年輕人的權利。

陳其邁版本的18歲公民權「抓漏廣告」中，經典的畢業照換上陳其邁大學青澀模樣的黑白照；原先「白華、抓漏、壁癌」書法字樣改為「與你一起『抓漏』的青春」，抓漏電話成了投票日期「20221126」，號召「18歲公民權投同意」，並以「我們的青春創造歷史，這次用歷史創造青春」作為口號。陳其邁競選團隊表示，透過複製深植人心的經典廣告，要進一步加深民眾對18歲公民權的共鳴與認同。

▲陳其邁也換上年輕時的黑白照片，呼籲選民一起抓漏掉的青春。（圖／陳其邁競選總部提供）

面對台灣歷史上第一次公民複決案，高雄市長陳其邁表示，要通過965萬同意票的複決高門檻，需要更多人響應支持，未來也將持續以具體行動，串連各方加強宣傳。陳其邁再次喊話，要讓台灣民主更有力、鞏固深化，讓年輕人有更多機會參與政治，11月26日要一起為年輕人投下同意票，讓18歲公民權複決案順利過關。