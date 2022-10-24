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萬聖「搞怪包」咬下爆餡！南瓜幽靈藏奶黃、芋頭餡　不到30元開吃

▲▼好食包禮盒融入萬聖元素。（圖／饗賓餐旅提供）

▲搗蛋鬼好食包禮盒融入萬聖元素，一口咬下有滿滿爆漿感。（圖／饗賓餐旅提供）

記者許宥孺／高雄報導

萬聖節就是要搗蛋！饗賓餐旅自有線上商城「饗在家」網羅旗下各大品牌，推出明星菜色冷凍調理包大獲好評。因應萬聖節，首次推出「搗蛋鬼好食包禮盒」，將包子外型融合萬聖元素南瓜、黑貓和幽靈，一口咬下，滿滿的奶黃、芝麻、芋頭還會爆漿。

▲▼好食包禮盒融入萬聖元素。（圖／饗賓餐旅提供）

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饗在家期間限定「好食包萬聖限量禮盒」，俏皮可愛的造型，正是萬聖節的應景餐桌好物。「南瓜先生」將鹹甜奶皇入餡，滿餡不膩口，是指名度最高的明星商品；小小耳朵兩撇鬍子的「調皮黑貓」，以超過一甲子的老店芝麻自製而成的內餡，濃郁香醇，迷你小貓造型無敵可愛；搞怪小白鬼「搗蛋幽靈」，以大甲芋頭真材實料炊煮而成的噴香軟糯芋泥，是芋泥控不容錯過的好物。

「好食包萬聖限量禮盒」每盒共有3種口味，每種口味各4入，每盒可愛價390元，即日起至10月31日止，滿999元即可享免費。另一次購足4盒，也可享1380元優惠價，最低不到30元就能吃到搞怪又美味的包子。

▲▼饗在家各式調理包網羅旗下各品牌美味料理，圖為饗泰多扒飯打拋豬。（圖／饗賓餐旅提供）

▲饗在家各式調理包網羅旗下各品牌美味料理，圖為饗泰多-扒飯打拋豬。（圖／饗賓餐旅提供）

此外，饗在家各式調理包也匯集饗賓各品牌台式、泰式、川味等各式好料和中式點心，簡單加熱就能輕鬆上桌。另有嚴選肉品海鮮，如帝王蟹腳、頂級日本A5和牛、伊比利扇子肉、花魚一夜干、日本生食干貝、特級大草蝦等，是主婦們烹調料理時的最佳優質食材選擇。

▲皇樓調理包-金銀蒜蒸鮮排骨。（圖／義大黃家酒店提供）

▲義大皇家酒店推出即食調理包，圖為皇樓調理包-金銀蒜蒸鮮排骨。（圖／義大皇家酒店提供）

因應疫後飲食習慣改變，義大皇家酒店先前推出的冷凍即時調理包仍持續販售，透過網路下單宅配到府，簡單復熱後即可嚐鮮，天天像在星級飯店吃大餐。廚們化身自煮救星，將粵式、西式、日式廿款招牌菜製成料理包，包括米其林級餐廳才吃得到的瑤柱雪蛤海皇翅、金蒜銀蘿燉牛腩、冰糖醬鵝翅等高檔粵菜，還有鰻魚炊飯、玉子燒等闔家共享的日本國民美食，或道地義式風味燉飯、千層麵與西式經典紅酒燉牛頰肉等。

▲皇樓調理包-金蒜銀蘿燉牛腩。（圖／義大黃家酒店提供）

▲義大皇家酒店推出即食調理包，圖為皇樓調理包-金蒜銀蘿燉牛腩。（圖／義大皇家酒店提供）

喜愛在家也有西式餐廳儀式感的，則有套餐必備的「奶油蛤蠣巧達湯(3包)」、「南瓜蔬菜濃湯(3包)」二款湯品，義大利籍主廚法比歐也將招牌家鄉味包括「義式風味烤豬肉燉飯」、「牛肉千層麵」、「蔬菜燉羊肩肉」做成料理包，另有軟嫩帶筋牛頰肉做成的「紅酒燉牛肉」與「牛肉麵」2款西式經典料理，以新鮮食材製成，無添加物，讓個人或是家庭都能方便又安心品嘗，即日起於義大皇家酒店官網訂購，當次購物滿2,500元享單一地址免運費優惠。

▲西式調理包有奶油蛤蠣巧達湯、紅酒燉牛肉等美味料理。（圖／義大皇家酒店提供）

▲西式調理包有奶油蛤蠣巧達湯、紅酒燉牛肉等美味料理。（圖／義大皇家酒店提供）

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